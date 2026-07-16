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▲好味小姐把棉被圖案做成地圖造型，還附有道具，讓家長跟小孩可以一起玩。（圖／翻攝自小時脆脆臉書）





近日二伯與蔡阿嘎創立的服飾品牌HAHABABY涉嫌抄襲日系品牌，遭到炎上，由於二伯遲遲沒曬出創作過程，被質疑拿不出設計證據，引發討論。網友們還因此點名另一組YouTuber團體「好味小姐」，表示他們同樣有推出親子裝品牌「小時脆脆」，還經常拍片分享設計靈感，讓粉絲狂讚：「真的有在用心做設計的就是天差地別」，要二伯、蔡阿嘎多學習。「好味小姐」由老婆脆脆和剪輯師老公阿鬧組成，他們2020年創立了自己的服飾品牌「小時脆脆」，主打親子裝，頗受好評。近日小時脆脆也推出新品，包含童裝、機能型上衣還有多功能涼感被。脆脆分享，他們故意將被子內外側的圖案設計成遊戲墊的概念，因為他們發現小朋友很喜歡在被子上玩，所以把趣味融入寢具，相信小朋友會更喜歡。而棉被與衣服上的圖案，也都來自阿斷之前推出的貓咪繪本，保證原創，更兼具質感、設計感，讓粉絲讚爆。網友更因此分享好味小姐的影片，隔空喊話：「粉絲紛紛留言討論，認為好味小姐的商品都有自己的設計理念，有明確的靈感來源，與二伯相差甚遠，「棉被可以當作遊戲墊玩，真是獨一的想法」、「棉被上貓咪環繞的圖案小巧思超細膩」、「質感真的天差地別」、「看完新品不禁想說，看看親子品牌多用心，一樣是生活靈感，著重跟小孩的互動，不是東拼西湊的抄襲還不承認欸」。二伯日前被控HAHABABY商品抄襲時，她回應，品牌圖案並非突然出現，大部分構想來自與小孩的共同創作，也有些源自日常生活的觀察，例如HAHABABY小怪獸角色，就是從故事人物慢慢延伸出來的，但二伯並未針對設計圖案拿出證據還有創作流程，還是讓民眾難以信服。《NOWNEWS今日新聞》記者已與二伯團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應。