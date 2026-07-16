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▲世界盃反指標女神支持隊伍被做成對比圖。（圖／翻攝自X）

2026世界盃期間，一名來自泰國的女球迷意外成為全球足球迷熱議焦點，甚至封為「世界盃冥燈」，原因是她在賽前會改造自己支持球隊的球衣，來展現自己對足球的喜愛，然而被她「點名」過的球隊，竟接連在比賽中落敗，讓球迷笑稱她成為本屆賽事最強反向預言家。在本次世界盃賽事中，這名泰國網友先後剪裁支持日本、葡萄牙、挪威、法國等隊伍的球衣，想不到這些球隊在「被支持」後紛紛輸球，甚至遭到淘汰，那時掀起軒然大波。今日的賽事中，她再次挑戰支持英格蘭隊，在比賽前曬出自己剪球衣照片，沒想到英國最終真的輸球，讓「冥燈傳說」再次衝上社群熱搜。隨著事件發酵，她的社群帳號吸引大量國際球迷關注，臉書專頁追蹤人數更突破200萬，許多網友開玩笑留言，「不要再剪我的主隊了」、「下一場拜託支持對手」、「她的反向Buff太強」、「泰國Josh」、「超級反指標。」