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要求政府每年編列400億預算 綠委喊違憲

邱議瑩批經濟部當主管機關 顧立雄：國防部才理解需求

杜絕弊端 賴士葆：不要讓茶葉商再得標

立法院經濟委員會今（16）日審查行政院、民進黨、國民黨及民眾黨4版本的《無人載具條例》草案。其中最大差異在於預算編列及主管機關，民進黨立委頻頻質疑，無人機採購預算編列在一般預算，但今年預算都沒有通過，如何確保未來可應用，更點名國民黨版本要求政府每年編列400 億元，已經違反《預算法》、《財政紀律法》，以及《憲法》第59條。比較4版本，行政院版本與民進黨立委林楚茵版本雷同，主張以特別預算方式編列2,100億元；國民黨版本要求經濟部作為主管機關，訂定經費為每年400 億元，6 年總額為2,400億，並應循年度預算程序辦理；民眾黨版本同樣用中央主管機關為經濟部、涉及國防事項為國防部，草案未訂定預算編列方式及預算上限對此，民進黨立委陳亭妃今日表示，擔任多年民意代表，非常清楚民意機關是審查預算不能增加預算，也不能對預算下指導棋，否則就是違反《預算法》、《財政紀律法》，甚至是違反《憲法》第59條。但是國民黨版本卻是要求，行政機關編列每年400億、連續6年這樣的一個版本就違反相關法規。主計總處官員也說明，通常重大法案、涉及重大金額，行政跟立院是先溝通取得共識。陳亭妃也同意，行政、立法必須取得共識，但不可能由立院提出版本，再要以固定預算要行政院吞下來，這已經涉及違法、違憲。而採取特別條例主要是考量到國防採購所需要的重要性、特別性，結果藍白版本將特別條例與一般條例放在一起審。她提到，藍白版本說要推動無人機產業鏈發展，但實際上經濟部早就已經在推，現在全台灣已經有逾260家，其中有167家在北部，早就已經具規模且都有實力出口，真正欠缺的是國內國防部採購的訂單，呼籲支持政院版本。民進黨立委邱議瑩引用國民黨立委翁曉玲說法，立委的職責是審預算、不是編預算」，納悶為什麼今天是必須在經濟委員會審查國防部無人機載具採購的部分，尤其並不包含到無人機載具的產業發展。她說，經濟部已經有5年、442億元計畫來協助產業發展，質疑國民黨版本要求主管機關是經濟部，再次不解為什麼國防自主採購主管機關是經濟部，更舉例美國、英國、法國等國的無人載具採購都是以國防部為主管機關；而放在一般預算，2026年度國家總預算到現在還沒過，如何確保無人載具預算編入公務預算，預算有辦法通過。國防部長顧立雄也同意，「國防部才理解這個，我們作戰需求」，尤其無人載具迭代快速，就需要下長單，否則可能今天買，明年不知道有沒有，缺乏迭代創新驅動力。國民黨立委賴士葆則說，台灣無人機產業已經有所成，去年產值129億元，但認為政府編列特別預算，就是希望直接給廠商錦上添花，認為國防部規劃購買21萬架無人機、1300艘無人艇，其中只有2,000台為高階的自動導航機型，因此才會提出讓台灣無人機產業技術升級的條文內容；政府更應該杜絕可能會變成由茶葉商、家庭裝潢業者得標，質疑國防部怎麼防弊，如何確保廠商不會覺得惡意排除招標資格。國防部強調，亂訂定特殊資格可能會不當限制廠商，因此所有國內廠商都有資格來參標，但國防採購都有相對應的價格及規格，國防部都會公開徵求、閱覽；顧立雄也說，國防部投標廠商必須要滿足整機交付，所以必須要具有系統整合能力。