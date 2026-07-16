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戰備水一瓶120元惹議 國防部挨轟浮編預算

重新招標後大降價！每瓶35元2027年底交貨

國防部去年編列近8億元預算，規劃採購約650萬瓶500毫升「特規長效期戰備飲用水」，當時因估算每瓶價格高達120元，引發外界質疑預算浮編，朝野更掀起激烈攻防。歷經檢討與重新招標後，國防部最新決標結果出爐，單瓶採購價格已大幅降至35元，較原先估價大減逾七成，預計將於2027年底前完成全數交貨。國防部2025年在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」中，編列近8億元，準備採購約650萬瓶可長期保存的戰備飲用水。不過，國民黨立委馬文君當時質疑，每瓶500毫升飲用水估價竟高達120元，痛批預算浮編，引發社會高度關注。面對外界質疑，國防部當時說明，一般瓶裝水保存期限約1年，而此次採購的是可保存5年以上的特殊規格戰備飲用水，因此價格較高，120元僅是參考美國、日本及挪威等國同類產品進口價格所做的初步估算。然而，在野黨立委隨後翻出日本網購平台販售的長效儲存水價格，指出500毫升規格產品平均每瓶僅約新台幣26元，即使加計運輸與關稅，也難以合理推算至120元，引發更大爭議。面對輿論壓力，國防部長顧立雄當時坦言，相關估價「確實不妥」，隨後主動刪減約4億元預算，僅保留約3.8億元，以利特別預算案持續推動。在檢討採購方式後，國防部重新辦理公開招標，根據最新公布的決標資訊，此案已由3家貿易商得標承攬，500毫升長效期戰備飲用水的採購單價已降至35元，相較原先估算的120元，大幅降低約85元，降幅超過七成。國防部表示，相關戰備飲用水將分批交貨，預計於2027年底前全數完成，以持續強化國軍戰時後勤補給與民生國安韌性。