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民眾黨主席黃國昌15日爆料，陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員時期，曾赴雙城論壇時跑去外面喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，還要國台辦的人照顧；梁文傑透過社群轟「莫名其妙」，其妻民進黨立委林楚茵批「造謠蹭流量」。黃國昌今（16）日嗆，梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？他不造謠的，當時看到的有哪些人，「梁文傑自己應該心知肚明。」民眾黨中央評議委員會主委李偉華14日上午率3名黨工及5名青年團員前往中國上海，展開4天3夜參訪行程，整團出發前，黃國昌特別叮嚀率團的李偉華，要求年輕人晚上行程結束後不要出去亂跑，更透露，梁文傑日前赴陸參加雙城論壇時，醉倒在飯店的大廳，還要國台辦的人照顧，醜態盡出。對於黃國昌的爆料，梁文傑在社群回應，「莫名其妙！每天應付對面都來不及，還要應付國內的口水」，林楚茵也批，「可悲的前立委黃國昌沒了舞台只能造謠蹭流量！黃國昌想對中共輸誠隨地造謠表忠，慢走不送！」對此，黃國昌表示，他昨天只是非常單純地回應媒體的提問，問他說行前有沒有跟團員做什麼提醒，他只是忠實地跟大家講，他跟團員提醒的事項。「說我蹭？我黃國昌應該沒有必要去蹭他們夫妻吧？」，黃國昌說，但重點是什麼？重點是不要迴避問題，梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？急忙著請自己的太太出來幫忙擋箭。「我講得更清楚一點，我黃國昌跟民進黨不一樣，我不造謠的」，黃國昌提到，那個時候有看到的人有哪些人，梁文傑自己應該心知肚明。什麼叫造謠？造謠是像民進黨的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑他跑去香港搞什麼境外資金，那才是造謠。黃國昌嗆，真的造完謠了以後，現在連承認、公開道歉的基本勇氣都沒有，這兩個字，原封不動送還給民進黨。