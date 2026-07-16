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蔡阿嘎妻子二伯創立的品牌HAHABABY近日陷入抄襲爭議，風波持續延燒，品牌至今仍未公開說明。隨著事件發酵，網友也翻出二伯5年前捲入「包屁蝴蝶衣紙型」爭議時的YouTube影片，發現當時幾乎一面倒都是力挺聲浪，如今卻有不少人回到舊片朝聖，直呼「風向真的變了」。2020年二伯分享手作包屁蝴蝶衣教學時，曾遭一名手作老師質疑紙型使用，引發討論。當時二伯出面解釋是誤會，雙方經過溝通後也決定和解，事件告一段落。而當年的YouTube留言區，幾乎都是支持二伯的聲音，有粉絲留言表示：「#不要欺負二伯，她是我看過最漂亮又善良的女孩。」也有人認為，「真心覺得二伯很無辜，那人根本小題大作，自己不紅就出來做文章，一直支持二伯。」另有網友呼籲，「這裡是二伯的頻道，尊重一下人家的親友和影片很難嗎？」不過隨著近期HAHABABY深陷抄襲風波，5年前的影片再度被網友翻出朝聖，不少人感嘆，如今輿論氛圍已和當年截然不同，昔日一面倒的護航聲浪，如今已被大量質疑與批評取代。