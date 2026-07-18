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▲從偶像轉成通告藝人，蕭景鴻坦言：「那時候沒有退路，有工作就去接。」（圖／相信音樂提供）

Energy團員「阿弟」蕭景鴻出道24年，終於發行個人首張專輯，訴說一路走來的起起落落。以男團Energy團員身分出道的他，坦言最難熬的時期就是團體剛解散時，心想：「難道就這樣結束了嗎？」之後蕭景鴻開始上零星通告、拍八點檔，更曾為了賺錢三天沒睡覺，身體也因此亮紅燈，脖子長出一顆良性淋巴結；此外，還因拍攝打戲導致右手脫臼，拖了一個月才去看醫生。談到這24年的演藝之路，蕭景鴻感性說：「。」蕭景鴻向《NOWNEWS今日新聞》透露，出道後最難熬的時期就是Energy剛解散時，心想：「難道一切就這樣結束了嗎？」當時因為唱片、經紀合約全結束，所有工作停止，一度窮到口袋只剩3塊錢，再加上有家庭要照顧，因此生活壓力特別大。沒有收入的他只能開始上些零星綜藝通告、不斷等工作，蕭景鴻回想起當時的困境感嘆：「真的很少有表演的機會，幾乎是沒有。」從偶像轉成通告藝人，蕭景鴻坦言：「那時候沒有退路，有工作就去接、沒有太多時間去想。」只能不斷思考在節目中該如何接梗、講故事。蕭景鴻提到，以前當歌手時內容都會事先Re過，但當了通告藝人必須懂得怎麼做效果、讓大家覺得很有趣，因為這關乎節目收視率。被問到起初是否感到挫折？蕭景鴻表示：「當然會啊！一開始像上《康熙》突然不知道該怎麼講話。」多虧主持人幫忙做效果。之後，蕭景鴻開始拍攝八點檔，透露曾高達三天沒睡覺，為了賺錢過勞更搞壞身體，他提到印象最深刻的是，只要一休假就會開始生大病，脖子更長出一顆良性的淋巴結，「因為太累，當時真的長得很大顆，後來休息後才慢慢消掉。」此外，蕭景鴻當時為了拍攝打戲，遭過肩摔右手脫臼，不過當時卻沒時間去看醫生，只能在關節處打止痛針，痛了整整一個月才發現肩膀早已輕微脫臼，讓醫生驚訝直呼：「怎麼可以拖這麼久。」除了拍攝八點檔的辛苦過程，蕭景鴻還分享，過去經紀人曾推薦他演偶像劇男主角，但因為當了人夫、人父而遭打槍，「畢竟那個年代，偶像劇還是單身、沒有家庭的狀態最好。」不過，蕭景鴻直言當下還有更大的打擊，當時剛開始拍戲，因為不懂怎麼演，遭導演狠酸：「我不管你以前Energy多紅，但你在我眼裡就是0、不會演戲。」當天直接被換掉。為此，蕭景鴻去找了劇團磨了1年多，認真學習如何演戲，了解演員這條路該做些什麼。這次專輯中，從〈以我為名〉到〈背光的角色〉、〈陪那少年〉都是在訴說一路走來的心態，「回過頭來看看當時的自己，現在的我還可以多闖幾年，看到過去的我辛苦走來，我告訴自己我還可以再繼續往前。」