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YouTuber蔡阿嘎妻子二伯近日因自創品牌Hahababy陷入抄襲爭議，再度成為外界關注焦點。有網友翻出她17年前接受新聞採訪的畫面，當時仍就讀國立臺灣體育運動大學的她，曾擔任時任立委張花冠競選嘉義縣長時的助理，因清秀外型意外在網路爆紅，甚至還有新聞專程採訪她。根據2009年新聞畫面，當時仍是大學生的二伯，對外使用「李小潔」的名字，利用課餘時間到張花冠競選總部打工，每週固定到競選總部三天，主要負責網頁更新、行政文書及網站維護等工作。由於外型清秀、笑容甜美，她很快就在網路上引發討論，還因此吸引媒體採訪，新聞更以「張花冠正妹助理、網路爆紅吸睛」為題介紹她。從當年的新聞畫面可見，年僅21歲的二伯綁著包包頭、穿著競選總部制服，臉上掛著招牌笑容，模樣十分青澀。報導中還提到，她當時沒有男朋友，因甜美外型被封為「小甜心」，也因此成為競選團隊另類話題人物。