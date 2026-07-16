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切換付款工具及存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間， 也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮。



當完成手機錢包綁定「uniopen會員生活圈」後，消費者不必再額外報電話或出示會員條碼，使用Apple Pay付款時，系統會同步將消費紀錄累積至OPENPOINT，電子發票也會自動存入uniopen會員載具。此外，消費時仍可使用OPENPOINT點數折抵，1點可折抵1元。



▲手機錢包綁定「uniopen會員生活圈」後，不必再額外報電話或出示會員條碼。（圖／7-11提供） uniopen會員綁定Apple錢包步驟



步驟一： 開啟OPEN POINT APP首頁，點選右上角「我的條碼」。



步驟二： 點選下方「會員卡加到Apple錢包」。



步驟三： 點選「加入Apple錢包」，完成會員卡綁定。



▲uniopen會員綁定Apple錢包步驟。（圖／翻攝自APP）



7-11結帳全新服務來了！可在Apple錢包綁定7-11會員，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用 Apple Pay 付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，結帳更快、更便利，解決以往結帳需要手機畫面切來切去的不方便！7-11表示，過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、