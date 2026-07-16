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中國傳出對藍白關切無人機條例 陳冠廷：不能跟他們走一樣的路

立法院今（16）日聯席審查4個版本《無人載具條例》草案。不過，據《自由時報》今報導，中國方面傳出曾二度關切相關議題，第一次是中國國台辦主任宋濤5月曾接觸在野陣營並要求妥善處理軍購後續的4700億元預算，北京方面隨後又於6月透過在台商界代表向某在野黨人士表達關切。對此，民進黨立委陳冠廷表示，中國的戰略就是削弱我們國家的能力，所以我們不能夠跟他們走同樣的路，不然等於是中了他們戰略上面的計謀。根據報導，宋濤5月曾向在野方面表達對1.25兆元軍購最終通過7800億元的不滿，並要求藍白妥善處理後續4700億元預算。接著，行政院於6月提出無人機條例後，北京又透過在台商界代表向某在野黨人士表達關切，提出「以民代軍」、「時程彈性」及「釋出供應鏈機會」3項原則，作為對案與立法攻防依據。陳冠廷今受訪被問及，怎麼看中國曾二度關切？他表示，對於台灣來說，能夠有效拒止中國入侵的還是無人載具，特別是近海的防禦、濱海的作戰等等。而任何有效對於拒止中國入侵的，他們就會要把它弱化，會希望國防部的版本不會成為主要的版本。陳冠廷指出，在中共的戰略上面，就是盡量削弱我們國家的能力，所以我們不能夠跟他們走同樣的路，不然你等於是中了他們戰略上面的計謀。現在有一個最有效的方式就是國防部的方案。軍民兩用、民間的無人載具發展當然要做，行政院已經有相關的振興條例，是400多億的振興條例，今天的報告都有，442億帶動無人機產業的發展，各種計畫都有。陳冠廷強調，如果希望更加推動無人載具的發展，400多億的預算可以增加。如果可以更多的話，我們可以來去做。但是不要把現行面臨到的風險排除掉，然後跟我們說，重點是長期的無人載具發展，所以要民間的無人載具。這些都已經在做。現在需要的是面臨可能是明年，可能是後年，可能是5年，可能永遠不會發生，迫切但是存在的危機。