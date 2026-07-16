新青安是良藥還毒藥？行政院今（16）日將正式拍板「青安3.0」房貸新制，全面祭出未滿50歲才能貸！新青安3.0今拍板 設總價、年收上限6大變動先看等重重門檻，企圖落實防弊。然而，房市趨勢專家李同榮卻直指政策存在七大迷失。他警告，一刀切的年齡與所得限制，非但無法解決高房價的根本問題，反而會「錯殺高齡首購族」，讓安心成家政策變相成為「青安限制成家」。
🟡 專家痛批政策根本來亂！驚揭前三大核心迷失
李同榮指出，新制管理從嚴卻脫離首購本質，衍生三大核心迷失：一是「混淆首購與青年」，排除 50 歲以上高齡首購，忽視其因照顧家庭或創業而延後購屋的迫切需求，形同制度錯殺；二是「總價上限缺乏區域差異」，僵化門檻導致雙北精華區首購族看得到吃不到，流於區域不公；三是「單一所得排富流於表面」，僅以年收 200 萬一刀切，恐誤判名下無產、在高房價區承受重壓的雙薪或新創家庭。
🟡 利息補貼退場大縮水！後續四項政策漏洞曝光
除了資格審查，李同榮更進一步點出後續四大迷失，認為高房價問題恐依舊無解：第四、「利息補貼退場過快」，3+3 機制反加重年輕人育兒黃金期的財務重擔；第五、「婚育與住宅政策未分流」，兩者綁定流於政策目的混淆；第六、「限期至2029年」，短期政策易引發提前搶進或退場觀望的房市波動，易遭政策買票質疑；第七、「未解決高房價根本」，不從土地供給、社宅與都更改善，僅調貸款條件終究治標不治本。
🟡 別再只會治標不治本！李同榮提六大首購新建議
針對新制盲點，李同榮呼籲政府檢討並提出六大建言：一、更名「首購安心成家專案」，淡化年齡標籤；二、改以「一生一次首購自住」為核心標準；三、取消年收硬性排富，綜審整體資產狀況；四、依各縣市房價所得比建立彈性總價門檻；五、利率補貼常態化，提供長期可預期機制；六、全面整合社宅、都更與土地供給改革，方能真正落實居住正義。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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李同榮指出，新制管理從嚴卻脫離首購本質，衍生三大核心迷失：一是「混淆首購與青年」，排除 50 歲以上高齡首購，忽視其因照顧家庭或創業而延後購屋的迫切需求，形同制度錯殺；二是「總價上限缺乏區域差異」，僵化門檻導致雙北精華區首購族看得到吃不到，流於區域不公；三是「單一所得排富流於表面」，僅以年收 200 萬一刀切，恐誤判名下無產、在高房價區承受重壓的雙薪或新創家庭。
除了資格審查，李同榮更進一步點出後續四大迷失，認為高房價問題恐依舊無解：第四、「利息補貼退場過快」，3+3 機制反加重年輕人育兒黃金期的財務重擔；第五、「婚育與住宅政策未分流」，兩者綁定流於政策目的混淆；第六、「限期至2029年」，短期政策易引發提前搶進或退場觀望的房市波動，易遭政策買票質疑；第七、「未解決高房價根本」，不從土地供給、社宅與都更改善，僅調貸款條件終究治標不治本。
🟡 別再只會治標不治本！李同榮提六大首購新建議
針對新制盲點，李同榮呼籲政府檢討並提出六大建言：一、更名「首購安心成家專案」，淡化年齡標籤；二、改以「一生一次首購自住」為核心標準；三、取消年收硬性排富，綜審整體資產狀況；四、依各縣市房價所得比建立彈性總價門檻；五、利率補貼常態化，提供長期可預期機制；六、全面整合社宅、都更與土地供給改革，方能真正落實居住正義。
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