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2018年九合一大選合併公投10案造成選務亂象，今年藍白已推6項公投，引發外界擔憂亂象重演。中選會主委游盈隆今（16）日罕見為中選會和選務人員「申冤」，感嘆時任中選會副主委陳朝建因此是長期鬱鬱寡歡，更可能因此致死，直呼2018年是百年一遇的災難，「社會歸罪中選會公平嗎？」立院內政委員會邀請中選會主委、內政部長、警政署長、法務部次長、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。白委許忠信質詢時說，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀的學者，但禁不起重擊，2018年後很少學界出現，喪失國家人才，他不想這件事情再度出現，合併選票是本院、本黨立意良善，雖然知道有他提到的八點缺點，還是有一些優點，領票時間更快。游盈隆則說，他想為中選會同仁申冤，2018年那是非常複雜、各種因素造成的結果，當社會各界歸罪中選會處理不公，公平嗎？陳朝建副主委因為這個事情抑鬱寡歡到今天為止，一個陽光燦爛的國家培育的政務人員，現在可能抑鬱寡歡而死。游盈隆說，有看到陳朝建再出現公共場合嗎？沒有阿，他一定覺得很冤枉、一定很自責，怎麼會發生這種事情，可是平心靜氣地去想，那是唯一的原因嗎，中選會是唯一造成的原因嗎？巴威颱風這麼強，如果登陸北台灣，整個面目全非，北台灣被摧毀，人不能勝天，大自然這麼巨大的力量來怎麼抗拒，2018年是百年一遇的災難，往後也不會再出現民間自己推出10個公投案，大概不會再發生，但要從中汲取教訓。陳朝建則在私人臉書說「很有趣的事，人到日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢無端掃到…….」。