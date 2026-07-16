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行政院會今（16）日將通過「青安3.0」方案。對此，民眾黨主席黃國昌表示，現在才要調整，會不會為時已晚？根本是另外一個錯誤政策的開始；民眾黨創黨主席柯文哲則酸，簡單講，應該叫「笨蛋，問題是房價不是貸款」，房價一直高，方便貸款只導致背負更重的房貸。政院將通過的「青安3.0」方案，擬設4限制，包含申貸人須未滿50歲、個人年所得200萬以下排富門檻、購屋總價限制在2000萬至3500萬之間；貸款上限原則1000萬，但育兒家庭、新婚家庭貸款上限可放寬。民眾黨今舉辦「716三周年：居住正義 未完待續」論壇。對於「青安3.0」方案，黃國昌說，新青安政策賴清德是在2023年8月宣布，那時候制度的目的是要減低年輕人負擔，讓年輕人成家買房，追求他們的夢想。但是，過去這幾年，錯誤的新青安政策所導致的亂象，造成房價不斷攀升，從2023年Q3到2025年第4季，房價整整上漲了18%。黃國昌指出，新青安這個錯誤的政策補貼到的不是需要幫助的年輕人，補貼到的是房價，讓房價不斷攀升，引發炒房亂象，讓年輕人背負更重的負擔，墜落更深更黑的房貸深淵。「這些錯誤政策到目前為止，賴清德政府都還沒有出來跟所有年輕人道歉，說明清楚誰要為過去亂象、錯誤政策負起責任」，黃國昌說，當初柯文哲主席2024年在競選總統時，就非常負責任提出精準補貼概念，要補貼的是真的有需要，需要幫忙、想要成家、有意願購房的年輕人，而不是補貼房價。黃國昌指出，到了2026年，回顧過去這3年發生的事情，不禁要感嘆，賴政府錯誤的政策只是讓年輕人過得更痛苦，只是讓房價更高，真的墜入新青安的黑暗深淵，讓年輕人背負更重更深的房貸壓力。至於青安3.0新的政策，黃國昌質疑，想到現在才要調整，會不會為時已晚？這樣的調整會不會是另外一個錯誤政策的開始？今天的論壇有非常多學者專家，相信大家可以進行更深一層討論。柯文哲則說，簡單講，應該叫「笨蛋，問題是房價不是貸款」，房價一直高，方便貸款只是讓他背負更重的房貸而已。所以以前說，買不到房屋很可憐，買到房屋更慘、變屋奴。他說，像他跟太太陳佩琪都是台大醫生，但也繳房貸繳到他市長快卸任，60歲房貸才繳完，重點是房價不是貸款。