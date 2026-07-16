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▲史上最大IPO風光不再！SpaceX股價跌破發行價(圖/路透社/達志影像)

美國太空探索公司SpaceX股價15日在紐約證交所一度跌至約132美元，寫下自上市以來首度跌破每股135美元IPO發行價的紀錄，收在135.27美元，已連續第4個交易日下跌。這距離SpaceX於6月12日風光掛牌上市，才不過短短一個多月的時間，當初以發行價買進的投資人，如今已面臨帳面虧損的窘境。SpaceX由企業家馬斯克領軍，於6月12日在那斯達克交易所掛牌上市，募資規模高達創紀錄的857億美元（約新台幣2.6兆元），寫下美股史上最大規模IPO紀錄。掛牌首日股價開出150美元、大漲19%收在160.95美元，市值一度衝破2.25兆美元，超越特斯拉，馬斯克也因此一躍成為，寫下個人財富史上的新里程碑。回顧這波股價軌跡，SpaceX股價在6月16日一度觸及225.64美元的歷史高點，隨後便一路走跌。上週SpaceX因新上市公司納入指數的資格期規則縮短（從原本較長時間縮短至僅需15個交易日），意外提前被納入那斯達克100指數，吸引大量被動式指數基金買盤進場，理應是利多消息；然而弔詭的是，納入指數隔天股價反而跌破首日交易價150美元，如今更進一步失守發行價，顯示市場熱度消退速度遠比外界預期得快。市場對SpaceX後市看法分歧，部分分析師認為，該公司長期處於虧損狀態，目前估值明顯過高。CFRA Research資深分析師Keith Snyder更直接給予「賣出」評等，12個月目標價僅115美元，遠低於IPO發行價，他直言要支撐目前市值所需的AI業務成長幅度「幾乎荒謬」，形容當前的股價本益比已達到「近乎可笑」的程度。值得留意的是，這波股價下跌恰好發生在SpaceX第13次「星艦」（Starship）試射前夕，時間點格外受到市場關注。此外，市場人士也普遍預期，SpaceX這波IPO熱潮或許只是「AI概念股掛牌潮」的開端，包括OpenAI與Anthropic在內的多家AI巨頭，都已秘密向美國證管會申請上市，後續能否複製SpaceX般的市場熱度，仍有待觀察。