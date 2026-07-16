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▲青安3.0新增條件落實居住正義。（圖／行政院提供）

▲青安3.0與過去2.0相同之處。（圖／財政部提供）

▲青安3.0與2.0比較。（圖／財政部提供）

新青安貸款政策即將於本月底屆滿，對此行政院會今（16）日通過青安3.0方案，有別於過去青安貸款新增5條件，包括借款人必須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬、不同縣市購屋總價上限、加碼新婚與婚育家庭貸款額度，最後則是拍板新舊政策貸款戶均享有3年1.775%利息補貼。財政部說明，青安3.0以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向進行優化，包括利息補貼續辦、調增婚育家庭貸款額度、新增年齡、所得及房屋總價等申貸資格條件，持續辦理跨部會資料勾稽查核未合規定案件，支持民眾購屋自住。財政部提到本次青安3.0精進重點，首先是新增年齡、所得及房屋總價之資格條件，借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80；借款人本人年所得總額不得逾200萬元；借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣市為2500萬元、其他縣為2000萬元。第二是提高婚育家庭貸款額度，申請日前2年內完成結婚登記家庭（下稱新婚家庭），貸款額度最高1200萬元；育有未成年子女家庭額度最高1500萬元。第三為利息補貼續辦，為持續減輕無自有住宅家庭初期購屋負擔，所有貸戶均享有滿3年利息補貼2碼，包括政府（內政部住宅基金）補貼1.5碼及公股銀行減收半碼，滿3年之次日起每年補貼減少半碼，補貼期滿後回復原貸款利率，以降低利息回歸市場機制之衝擊。財政部說明，2023年7月31日以前撥貸案件，自同年8月1日起算利息補貼已滿3年，爰自2026年8月1日起每年補貼減少半碼，以一段式機動利率計息方式為例，自2026年8月1日起補貼後之利率將自1.775%調整為1.9%；2023年8月1日起撥貸案件（即青安2.0及青安3.0），自撥貸日起算利息補貼期間。第四為限貸一次及違規查核，維持限貸一次防杜短期投機行為，貸款人自住切結，並持續跨部會資料勾稽查核未符自住用途，追回溢領之補貼利息，確保政府資源合理運用。財政部說明，青安3.0申辦期間自2026年8月1日至2029年7月31日止，借款人於2026年7月31日前申辦青安2.0尚未撥款者，倘符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒），得提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案，惟經選擇後不得變更。財政部強調，青安貸款係健全房市政策之一環，支持無自有住宅民眾購屋自住安居，與內政部租金補貼及社會住宅等措施相輔相成，並配合人口對策新戰略支持婚育家庭。財政部將督導公股銀行積極辦理，協助民眾購屋自住安居成家，減輕民眾購屋負擔，落實居住正義。