韓國股市近期不斷震盪下殺，今日又再度大跌超過6%，熱衷槓桿的韓國股民能否撐得住引發關注。近日在社群平台X以及Threads上，一段畫面掀起議論，可看到大批韓國人擠在首爾弘大汗蒸幕內，相關貼文指涉這些人是因韓股暴跌湧入的難民。但事實查核發現，真相並不是如此。
韓國綜合股價指數自6月高點9114點不斷下滑，今日盤中低點來到6753點，記憶體大廠SK海力士股價再度重摔10%，三星電子股價同樣暴跌8%，加上追蹤兩檔股票的兩倍槓桿ETF，再度加劇韓股跌幅。
台灣股民時常調侃股票大跌就去睡公園，近期在社群平台X上，一段影像引發百萬人關注，一名發文者發出一段影片表示，「這是最近弘大汗蒸幕裡面的情況，這是真的嗎？」可看到畫面內許多民眾擠在汗蒸幕內，躺在地上睡覺。
這段畫面同步被轉傳至Threads上，但Threads的發文者「@83can_ins」卻宣稱，「韓國大盤暴跌30%後，弘大附近汗蒸幕越來越多人」，掀起許多台灣股民議論。
由於台灣人不斷轉傳，這段畫面在韓國論壇ruliweb也被注意到，但被韓國民眾直指這是假消息，且還被當做中國人散布的假訊息，而這段影片的拍攝地點，也無法證實在弘大。
這段影片究竟從何出來？從七月近期的社群貼文追查，約從7月12日由Instagram上一名帳號為「dinosaur.5045192」的網友開始散布，隨後在X與Threads等其他平台轉傳，但該帳號並未在影片打上任何註解。
事實上，韓國汗蒸幕擠滿人早已非新鮮事，並非韓股暴跌才有的現象，有部分遊客若在比較晚的時間抵達首爾，又不想訂較貴的旅宿，會來汗蒸幕待上一陣子，到隔日清晨離開，或是錯過最後一班地鐵的上班族或民眾，也可能在此暫待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣股民時常調侃股票大跌就去睡公園，近期在社群平台X上，一段影像引發百萬人關注，一名發文者發出一段影片表示，「這是最近弘大汗蒸幕裡面的情況，這是真的嗎？」可看到畫面內許多民眾擠在汗蒸幕內，躺在地上睡覺。
由於台灣人不斷轉傳，這段畫面在韓國論壇ruliweb也被注意到，但被韓國民眾直指這是假消息，且還被當做中國人散布的假訊息，而這段影片的拍攝地點，也無法證實在弘大。
這段影片究竟從何出來？從七月近期的社群貼文追查，約從7月12日由Instagram上一名帳號為「dinosaur.5045192」的網友開始散布，隨後在X與Threads等其他平台轉傳，但該帳號並未在影片打上任何註解。
事實上，韓國汗蒸幕擠滿人早已非新鮮事，並非韓股暴跌才有的現象，有部分遊客若在比較晚的時間抵達首爾，又不想訂較貴的旅宿，會來汗蒸幕待上一陣子，到隔日清晨離開，或是錯過最後一班地鐵的上班族或民眾，也可能在此暫待。