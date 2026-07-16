美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，30歲以上的美國軍人，將安排睾固酮篩檢，強調傳統男性氣概、作戰體能與軍人儀表，扭轉拜登時期的多元、公平與包容（DEI）政策，再度引發討論。
根據《衛報》報導，這項針對美軍健康評估的重大政策變革，未來所有年滿30歲以上的現役軍人，都必須在年度體檢中，強制接受「睾固酮缺乏症」篩檢，至於30歲以下的年輕士兵則可自主選擇是否參與。
赫格塞斯解釋道，戰場是殘酷且無情的，對於心理與精神防禦力的要求都極高，確保軍人擁有適當的睾固酮水平，能讓他們在最具殺傷力的前線，長期維護身體的強韌度，以應對嚴酷挑戰。
赫格塞斯並補充說，若篩檢結果顯示數值偏低，軍方將提供自願性的「睾固酮補充療法」（TRT），旨在恢復並優化士兵的自然體能。
在川普內閣中，赫格塞斯並非第一個談到所謂「低睪酮危機」的成員，包括衛生部長小羅勃甘迺迪（RFK Jr.）在內的多位高官，過去都曾公開表達對男性睾固酮水平下降的擔憂，然後在右翼媒體和網紅的推波助瀾下，成為當前美國社會的一股流行趨勢，如今相關政策的出台，也反映了當前美國保守派政治圈對「男性氣概與荷爾蒙危機」的集體關注。
不過，這項全面篩檢政策也在醫學界與社會輿論引發了不少質疑，比如美國泌尿科醫學會（American Urological Association，AUA）就表示，政府重視男性健康是好事，但睾固酮缺乏與否的診斷，不能僅憑單次的血液檢查，通常需要結合臨床症狀，並進行數次獨立抽血檢驗才能確立。不少醫學專家也指出，對於多數健康人而言，常規進行此類篩檢在醫學上並無必要，甚至可能存在過度醫療的風險。
此外，該政策也面臨雙重標準、性別不平等的批評，因為赫格塞斯在公告中，並沒有提到目前在美軍服役的女性軍人，等同忽視她們的荷爾蒙健康需求。同時，輿論也諷刺的指出，川普政府嚴厲禁止跨性別者的荷爾蒙醫療，甚至將其斥為殘害身體，如今卻在軍中大力推廣荷爾蒙補充療法，顯得格外矛盾。
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赫格塞斯解釋道，戰場是殘酷且無情的，對於心理與精神防禦力的要求都極高，確保軍人擁有適當的睾固酮水平，能讓他們在最具殺傷力的前線，長期維護身體的強韌度，以應對嚴酷挑戰。
赫格塞斯並補充說，若篩檢結果顯示數值偏低，軍方將提供自願性的「睾固酮補充療法」（TRT），旨在恢復並優化士兵的自然體能。
不過，這項全面篩檢政策也在醫學界與社會輿論引發了不少質疑，比如美國泌尿科醫學會（American Urological Association，AUA）就表示，政府重視男性健康是好事，但睾固酮缺乏與否的診斷，不能僅憑單次的血液檢查，通常需要結合臨床症狀，並進行數次獨立抽血檢驗才能確立。不少醫學專家也指出，對於多數健康人而言，常規進行此類篩檢在醫學上並無必要，甚至可能存在過度醫療的風險。
此外，該政策也面臨雙重標準、性別不平等的批評，因為赫格塞斯在公告中，並沒有提到目前在美軍服役的女性軍人，等同忽視她們的荷爾蒙健康需求。同時，輿論也諷刺的指出，川普政府嚴厲禁止跨性別者的荷爾蒙醫療，甚至將其斥為殘害身體，如今卻在軍中大力推廣荷爾蒙補充療法，顯得格外矛盾。