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蘇巧慧支持度險勝0.2％ 新北市長選戰陷入膠著

家人爭議影響觀感 李四川接受度輾壓對手

侯友宜滿意度突破七成 賴清德評價呈現五五波

2026新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫今（16）日公布最新民調，民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川呈現激烈拉鋸，支持度僅差0.2個百分點，幾乎平分秋色。不過，在個人欣賞度、爭議事件接受度，以及當選看好度等指標上，雙方則各有優勢，也讓新北選情提前進入白熱化。民調數據顯示，若明天投票，蘇巧慧支持度為40.2%，李四川則為40.0%，雙方僅相差0.2個百分點，另有19.8%無法選出任一人。當選看好度方面，李四川以40.1%略勝蘇巧慧的38.1%，另有21.8%的民眾仍未表態。民調也公布兩位參選人的欣賞度與施政滿意度，結果顯示，有50%的民眾表示欣賞蘇巧慧，不欣賞者為27.7%；李四川則有44%表示欣賞、29.6%不欣賞，蘇巧慧在個人形象方面略占優勢。至於滿意度部分，蘇巧慧擔任立委的滿意度為49%，高於李四川擔任前台北市副市長的44.1%。從政黨傾向進一步分析顯示，蘇巧慧獲得90%的民進黨支持者力挺；李四川則拿下90%的國民黨支持者支持。此外，民眾黨支持者中更有83.9%表態力挺李四川，成為藍營重要助力。近期兩名參選人皆因家人相關事件受到關注，蘇巧慧日前遭質疑妹妹蘇巧純申請政府補助時，未落實公職人員利益衝突迴避。蘇巧慧回應，妹妹是憑實力獲得評審肯定。不過，民調顯示僅34.9%的民眾接受此說法，38.1%表示無法接受。另一方面，李四川則因弟弟李賜福捲入恐嚇小琉球垃圾清運業者風波，引發討論；李四川回應，成年人必須為自己的行為負責。對此，有76.1%的民眾表示可以接受，僅13.6%表示不能接受，接受度明顯高於蘇巧慧。民調也同步調查中央及地方首長滿意度，其中，現任新北市長侯友宜滿意度高達72.4%，僅17.7%表示不滿意；總統賴清德在新北市的滿意度為45.7%，不滿意度45.1%，幾乎呈現平盤；行政院長卓榮泰則有44.5%滿意、41.6%不滿意。本次「新北市長選情評估民意調查」由財團法人凱達格蘭基金會提供經費支持，調查時間為115年7月12日至14日晚間進行，調查對象為設籍新北市、年滿20歲民眾，以市話訪問方式完成1,080份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。