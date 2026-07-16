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▲江語晨錄製《浪姐7》期間突遭前夫跨國提告搶監護權，疑似想藉此影響江語晨的經濟來源，藉以爭奪監護權。（圖／翻攝自微博@江語晨）

女星江語晨近期因參與《乘風2026》（浪姐7）人氣再度飆升，然而在演藝事業重返巔峰之際，私下卻因與前夫的跨國訴訟而備受煎熬。她於昨（15）日透過微博開啟直播與粉絲互動，過程中當話題觸及這場官司時，她不禁情緒潰堤、數度紅了眼眶。為了不讓外界擔心，她強忍著淚水坦言：「先別聊前夫和官司了，因為真的…沒什麼好事發生。」此話一出，讓螢幕前的粉絲們感到相當不捨。據了解，自今年4月起，正值江語晨密集錄製節目的高壓期，其前夫便頻頻發起訴訟，導致這場跨國法律戰陷入僵局，這不僅讓她身心俱疲，甚至被迫暫緩好不容易起飛的演藝工作。在這次直播中，只要一觸碰到相關話題，她的神情便難掩低落，頻頻仰頭、深呼吸試圖逼退淚水。儘管隻身一人承受著巨大的精神壓力，江語晨依然在鏡頭前展現出無比的韌性。她語帶哽咽地鼓勵自己：「人生的每一個階段，都會有一些坎要去度過，很多時候還是要先好好專心，先努力度過那些坎。」而看到直播間內湧入海量粉絲的打氣與關心，她終於卸下防備，一邊拿著衛生紙擦拭眼淚與鼻涕，一邊露出欣慰的笑容向粉絲喊話：「我這不是在哭，這是被你們感動的眼淚啦！」對於江語晨在直播中對訴訟細節的避重就輕，外界也不免擔憂這場官司的進展是否遭遇阻礙。許多網友紛紛湧入留言區為她築起後盾，寫下「看了真的好心疼，姐姐加油」、「祝願官司一切順利，我們等你回來」、「一個人在海外處理這些真的太辛苦了」、「不哭不哭，難關總會過去的」，期盼她能早日脫離陰霾，重回大眾視野。江語晨今年4月在錄製《浪姐7》期間突然離場引發爭議，後來才知道，她接到美國加州法院通知，前夫Josh Anderson提出子女監護權訴訟，要求她於隔日出庭應訊。由於中、美之間存在15小時時差，加上節目採封閉錄製形式，江語晨根本無法即時赴美，整起事件被外界質疑為刻意選在關鍵時刻「突襲」，而外界質疑前夫選在節目關鍵時刻提起監護權訴訟，時機點引發不少討論，也有網友認為此舉可能影響江語晨的工作安排與收入。