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阿曼航線也遭攻擊 美軍護航效果受質疑

白宮：逾百艘船安全通過 護航仍發揮作用

伊朗揚言擴大封鎖 紅海航道也面臨威脅

川普稱海峽仍開放 美方同步加強封鎖伊朗

專家：美方資訊不足 航運業陷安全兩難

美伊衝突持續升高，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全再度惡化。多名海事安全及航運業人士透露，在伊朗近期接連攻擊商船後，愈來愈多航運公司決定避免使用由美軍護航的通行方案，擔憂即使有軍方協助，仍無法保障船員安全。根據路透社報導，荷姆茲海峽自1968年起便依照聯合國國際海事組織（IMO）規劃的「分道通航制」（Traffic Separation Scheme）運作，船舶長年透過海峽中央航道進出波斯灣。然而，自2月28日美伊戰爭爆發後，伊朗在中央航道布設水雷，迫使船隻改走靠近伊朗或阿曼沿岸的臨時航線。路透社先前曾披露，美軍6月起透過無人機、直升機及海空監控設備，協助油輪安全通過靠近阿曼一側的航道，並配合大量秘密船對船原油轉運作業，讓數千萬桶原油得以持續出口，降低全球能源供應中斷對油價造成的衝擊。不過，近期伊朗接連在阿曼海域發動攻擊，使這項護航方案面臨嚴峻考驗。伊朗革命衛隊（IRGC）日前已宣稱對兩艘阿拉伯聯合大公國超大型油輪發動攻擊負責。根據聯合國航運資料分析，自7月7日以來，已有至少5艘船舶在阿曼水域遇襲，包括3艘超大型原油油輪、1艘液化天然氣（LNG）運輸船及1艘貨櫃船。消息人士表示，目前尚無法確認所有遭攻擊船隻是否都採用美軍護航路線。一名航運業人士直言，美方「似乎無法控制局勢」，因此公司已決定暫停通過荷姆茲海峽，以保障船員安全。他表示，隨著區域安全情勢持續惡化，風險已高到難以接受。風險顧問公司Verisk Maplecroft中東首席分析師索維特（Torbjorn Solvedt）指出，伊朗仍能持續攻擊行經阿曼航線的船隻，顯示川普政府提出的護航方案恐怕難以有效維持海運正常運作。對此，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）則表示，荷姆茲海峽仍維持開放，石油出口也未中斷。她批評伊朗持續向和平商船開火、殺害無辜平民，已構成國際恐怖主義行為，美方將持續強力回應。一名要求匿名的美國國防官員透露，過去7天已有超過100艘船舶直接與美軍協調後安全通過荷姆茲海峽，另有超過300艘船舶在波斯灣周邊海域航行，顯示美軍主導的護航措施仍發揮一定效果，儘管整體通航量仍低於戰前水準。另一方面，美國近日重新恢復對伊朗港口的海上封鎖後，德黑蘭也進一步升高警告。伊朗揚言，除了荷姆茲海峽外，也可能透過葉門「青年運動」（Houthis）封鎖連接紅海的重要航道曼德海峽（Bab el-Mandeb），使全球兩條最重要的能源運輸命脈同時面臨威脅。受安全疑慮影響，一名航運消息人士指出，約有9艘由希臘船東營運、原本經荷姆茲海峽進入波斯灣裝載液化天然氣的LNG運輸船，目前仍受困海峽內無法離開。此外，自7月7日以來，海峽外公海也已有另外2艘油輪遭到攻擊。美國總統川普15日在社群平台Truth Social發文表示，荷姆茲海峽目前「除了伊朗之外，對所有船舶開放」。美方同日也重新對與伊朗有關的航運實施封鎖措施。然而，美國海軍主導的聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Center）上週已將荷姆茲海峽航運風險等級，由「重大」（Substantial）上調至「嚴重」（Severe），僅次於最高級別「危急」（Critical）。報導指出，美軍在上月啟動護航計畫時，也曾提醒航運公司，雖然軍方會盡力提供威脅資訊，但未必能即時通知所有船隻最新風險。多名海事安全專家認為，美軍至今仍未清楚說明阿曼航線的實際安全風險，使航運公司難以評估是否繼續通行。一名海事安全人士表示，美方一方面宣稱荷姆茲海峽「並未關閉」，另一方面卻無法保證航行安全，讓業者陷入兩難，「既然大家都知道現在並不安全，為何還一直強調海峽是開放的？」希臘海事安全公司Diaplous已建議航運業者至少暫停航行至本週六；另一家希臘公司MARISKS也發布警告指出，現階段無法保證船舶通過荷姆茲海峽能達到可接受的安全水準。