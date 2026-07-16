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▲民眾黨立委突襲衛環委員會手舉牌高喊民進黨沒收不孕者家庭權利。（圖／記者張乃文攝）

民眾黨舉牌高吼 綠委：立法院沒必要滿足柯文哲、陳昭姿兩人私相授受

立法院衛環及司法委員會聯席會議今（16）日審查「人工生殖法修正草案」，但在民進黨及民眾黨因草案條文內容交鋒、立委黃捷表達意見之時，民眾黨動員突襲衛環委員會高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」；而民進黨也不甘示弱，多名立委怒吼要求不要干擾會議進行，雙方氣氛火爆。衛環委員會今日排審人工生殖法修正草案，而今日衛福部長石崇良在會前接受媒體聯訪時，已再次表達立場，「先從大家最沒有爭議的部分修訂人工生殖法」，讓想要有生育的家庭可圓夢。在開始會議前已表決，決議脫鉤「代理孕母」、不討論相關版本。進入程序發言時，民眾黨立委陳昭姿說，有進行多道防線，包括透過醫療剛性篩選、絕對的自主權等，像是生理檢查、絕對流產中止權、損害賠償經驗等；另外第二道是透過雙律師及強制公證；第三道則與商業剝削有關，透過第三方代孕委託機構進行高度監管金流，也執行強制健康保險。陳昭姿指出，第四道防線是在親子侵權責任認定，都要非常清楚，以孩子為最佳利益。不過，民進黨立委林淑芬說，代孕制度是民眾黨的主張，但今天我們希望脫鉤處理，因為這是非常有高度社會爭議的法案；在人工生殖各黨派有共同支持的部分，就優先審查，給予女性同志、單身女性機會。進入法案內容審查時，陳昭姿也多次表達對於代孕的立場，但民進黨和衛環委員會召委林月琴也屢次強調，已投票決議脫鉤處置。就在第三條法案討論時，黃捷說，拜託現場委員遵照開會初期的決議，若大家都不遵照，坐在這裡就是浪費時間，「沒辦法走下去」。她強調，若已經要把代理孕母脫鉤，「拜託不要有委員再提無關的文字。」黃捷說明自己所提版本之時，民眾黨立委則群起突襲衛環委員會，手舉牌高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」；林淑芬不滿怒批，現在民眾黨就是故意杯葛人工生殖法有共識的部分，更說「立法院沒必要為了陳昭姿及柯文哲2人2年條款私相授受，滿足你們的心願。」黃捷砲轟，現在拖的就是單身女性、女性同志配偶的權益。民進黨立委也紛紛批評民眾黨「出賣台灣人子宮」。民眾黨也持續高吼「民進黨閹割代孕法案」、「民進黨沒收不孕者家庭權利。」雙方立委在立法院互嗆長達10多分鐘，分貝數更飆高，後續經召委要求繼續開會審查，雙方交火才告一段落，民眾黨委員陸續離場；而第三條法案經投票決議，按照行政院提案通過。