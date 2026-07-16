我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜汶澤麵店開幕半年，今突然宣布公司黃姓店長已暫停一切職務，「終止任何業務及管理關係」。（圖／杜汶澤臉書）

移居台灣多年的港星杜汶澤，去年12月在台北市大安區開設麵店「小杜麵館」，強調自己絕非掛名老闆，天天親自下場服務，賣麵也賣命。未料，今（16）日他突然在臉書PO出聲明，表示原店長已暫停一切職務，對外交易、合作、收款等均與餐廳無關，杜汶澤大動作發出聲明，疑似與金錢糾紛有關。杜汶澤麵店開幕半年，今突然宣布公司黃姓店長已暫停一切職務，「終止任何業務及管理關係」。聲明中強調，公司及其轄下餐廳一切對外業務、交易、收款、合作及相關事宜，均須經過公司正式授權始具效力，任何未經本公司正式授權的法律行為、商業交易、收款、借貸、簽約或其他相關活動，均屬其個人行為及法律責任，雙方鬧翻內幕疑似與金錢糾紛有關。事實上，杜汶澤的麵店去年底正式開幕，店面選在台北市租金昂貴、餐飲一級戰區的大安區，當時杜汶澤表示，已經被很多朋友念過了，但他認為良性競爭比沒有競爭好，而且整條街上有漢堡、義大利麵餐廳，但沒有跟他同類型的麵店，反倒因為選擇多樣化，更能聚集人潮。此外，54歲的他也強調自己絕非掛名老闆，也不想當一日店長，每天都會在店裡上班，端盤子、招呼客人等全都親力親為，笑說：「我真的是來賣麵，也是來賣命。」而「小杜麵館」延續旗下品牌「小杜良品」對食材的嚴格標準，並由來自香港、被譽為「少年刀神」的雷啟裕主廚擔任顧問，再加上明星光環，使得麵店一開幕就引起高度關注。