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民眾黨中評會主委李偉華日前率民眾黨青年團赴上海交流。民眾黨創黨主席柯文哲今（16）日說，這也是新的一個戰略思維，民進黨和中國大陸，是用對抗來顯現它的主體性，但是他覺得，民眾黨可以在跟中國大陸在交流當中顯現它的主體性、可以跟中國大陸在文化競爭當中來顯現自己的主體性。民眾黨上午舉行「716三周年：居住正義 未完待續」論壇，民眾黨主席黃國昌、柯文哲等人都出席。會前受訪時，媒體詢問柯文哲，李偉華有率團赴上海參訪，對於這個訪團，有什麼樣的期許或者是叮嚀？柯文哲指出，事實上，這也是新的戰略思維，就是民進黨和中國大陸是用對抗顯現其主體性，但他覺得，民眾黨可以在跟中國大陸交流中顯現其主體性。柯文哲提到，事實上，他辦過8次雙城論壇、1次世大運，也沒有減少台灣任何利益，讓台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣。所以，他倒覺得民進黨在跟中國大陸的對抗，甚至是用武力對抗的方式顯現台灣主體性，他倒覺得可以用新的思維，就是跟中國大陸在文化競爭中，顯現自己的主體性。柯文哲認為，彼此學習優點，像這次青年團訪洋山港，他也去過，大概是目前世界上最大的貨櫃港，他也覺得海上公路了不起，並指中國大陸是「基建狂魔」，就是基礎建設的速度、規模，還有一些AI、無人機的技術，甚至電商，還是有很多優點可以學習，人家有優點就看，這很重要。柯文哲說，他跟這些青年交代去看看人家哪些地方做得比台灣好，學習是最快、最低的成本可以追上來的。所以，他倒覺得還是那句話，不一定要用對抗來顯現自己，也可以透過交流來顯現自己，大概就是這樣而已。