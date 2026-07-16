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親自體驗地下迷宮世界 奇幻生態系超迷人

▲《迷宮飯》「迷宮探索展」有小隊休息的布置，粉絲可跟著一起休息拍照。（圖／INCUBASE Studio提供）

▲《迷宮飯》用魔物做成美味料理。（圖／INCUBASE Studio提供）

《迷宮飯》「迷宮探索展」相關資訊

▲入場就贈送展覽限定角色書籤一張。（圖／INCUBASE Studio提供）

把魔物料理成超美味食物的日本動漫《迷宮飯》，有趣的劇情一推出就吸引不少粉絲關注，官方也宣布將製作第二季動畫。在等待的時間，不妨到台北三創《迷宮飯》「迷宮探索展」，體驗地下迷宮氛圍！每人門票350元，現在入場還會贈送收藏書籤1張。本次《迷宮飯》「迷宮探索展」由INCUBASE Studio主辦，從即日起到8月30日的暑假期間，於三創生活園區6樓INCUBASE Arena Taipei熱烈開展。展場精心布置地下迷宮場景，像是冒險隊紮營的日常片刻、迷宮深處的氛圍光影，粉絲可親身走進地下迷宮的世界，用第一視角體驗《迷宮飯》的世界。《迷宮飯》由日本漫畫家九井諒子創作，以「打倒魔物後把牠做成料理」的獨特設定爆紅，漫畫與動畫推出後迅速累積人氣，故事背景描寫冒險者在地下迷宮中生存與前進的過程，並透過料理重新詮釋魔物與環境的關係，構築出一個兼具幽默與細節的奇幻世界。2026年7月15日至2026年8月30日，展覽周一到日11：00～19：00（18：30停止售票入場），商店周日到四11：00～21：30，周五、六及國定假日前夕11：00～22：00。三創生活園區 6F INCUBASE Arena Taipei（台北市中正區正守里市民大道三段2號）350元入場就贈送展覽限定角色書籤一張（4種款式隨機送出）圖片僅供示意。