我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「Lotus 泰饗蓮花餐廳」招牌菜包含檸檬魚、月亮蝦餅、金錢蝦餅等。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

W Taipei父親節活動 指定2餐廳用餐免費加菜

▲台北Ｗ飯店也有父親節活動，於紫艷中餐廳用餐，每桌贈送「魚子蜆精凍」。（圖／台北W飯店提供）

板橋凱撒大飯店宣布，今年8月父親節主題月集結飯店內各家餐廳推優惠，其中「Lotus泰饗蓮花餐廳」主打半自助式吃到飽型態，7月27日至8月13日推出「88同行歡聚」優惠，與爸爸兩人同行即享88折，「Lotus泰饗蓮花餐廳」吃到飽方案餐價為平日用餐每人980元+10%、假日1180元+10%。板橋凱撒大飯店「Lotus 泰饗蓮花餐廳」以泰式料理為核心，供應泰國、馬來西亞、印度、越南等四國料理，以Semi-Buffet+點菜吃到飽型態、平日用餐980元+10%、假日1180元+10%，招牌菜包含月亮蝦餅、檸檬魚、魚露焦糖燉肉、薑黃醬烤鱸魚、馬來咖哩叻沙鮮蝦湯麵、越南牛肉湯麵等。配合父親節主題月，「Lotus 泰饗蓮花餐廳」推出「88同行歡聚」優惠，同期間加碼推出抽獎活動，凡參與google 評論或於指定臉書貼文下方留下「泰饗帶爸爸吃蓮花」指定留言，就有機會抽中鐵三角骨傳導式耳機、Panasonic乾濕兩用刮鬍刀、餐廳千元抵用券等。另外，台北W飯店（W Taipei）也有父親節活動，8月7日晚間餐期及8月8日全天，於現代法式餐廳 Seasons by olivier e. 用餐，每桌將獻上主廚手工製作「季節水果白蘭地堅果塔」，酥香塔皮搭配由烘烤胡桃、黑糖、鮮奶油及香草莢熬製而成的濃郁內餡，透過帶有些許酒香的酸奶香緹平衡甜度，再以藍莓、草莓與當季鮮果妝點，層層堆疊豐富口感。而於坐擁高空美景的紫艷中餐廳用餐，則每桌贈送「魚子蜆精凍」，嚴選新鮮蛤蠣及蜆以細火熬煮濃縮為高湯後製成晶瑩凍體，另點綴魚子與枸杞，入口鮮美甘醇，兼具清爽滋補與雅緻風味。