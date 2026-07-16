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還原院會交鋒 黃國榮：當場向卓榮泰說明台中立場

淡化中央地方口水戰 黃國榮：食安真相才是最重要

行政院長卓榮泰上週在行政院會中，針對致癌油事件當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快！」行政院副秘書長張惇涵也喊話台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安「不要搞政治」。黃國榮今天證實，卓榮泰與張惇涵確實曾有相關發言，但他認為，「這些都不是重點」，當務之急是盡快查明問題油的成因，讓問題產品全面下架，並由合格油品遞補供應，讓民眾生活盡速恢復正常。媒體報導指出，9日行政院會討論問題油事件時，卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面向黃國榮質疑「為什麼要搶快？」張惇涵則在會中喊話蔣萬安、盧秀燕「不要搞政治」，相關內容引發中央、地方攻防。黃國榮今（16）日列席台中市議會程序委員會前接受媒體訪問時，他表示今天一早看到報導相當訝異，「有些細節，我自己記得的，還沒有報導內容清楚。」他認為媒體應該是取得行政院會的錄音內容，也證實張惇涵當時確有一些情緒性發言，但他強調，「過去就算了，這些都不是重點。」黃國榮回憶，當天院會先由食藥署進行簡報，隨後各縣市政府代表依序發言。他表示自己完成報告後，卓榮泰「的確有做這樣的表示」，質疑台中市公布資訊「搶快」。黃國榮說，他當即向卓榮泰說明台中市政府立場，指出市長盧秀燕聽取衛生局簡報後，已明確指示「不容許有一滴問題油在市面上銷售，應該全面下架」。台中市政府始終秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，基於地方自治及地方政府維護食安的責任，依法公布相關資訊，未來也會持續依循相同原則辦理。對於院會中出現情緒性發言，黃國榮表示，大家都不希望發生食安事件，當時與會者確實「有一點情緒性的發言」，但事情已經過去，不應再聚焦於政治攻防。