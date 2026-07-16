我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦人壽發布「新時代家庭生活與保險財務健檢大調查」結果，發現國人定期保單健檢比例已由2020年的51.6%提升至今年62%，顯示保單健檢觀念逐漸普及。然而，調查也揭露三項值得關注的新趨勢，包括保單健檢意識提升但知行落差依舊存在、保險逐漸被納入整體財務規劃，以及資訊複雜度仍是民眾遲遲未採取行動的重要原因。富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著家庭型態、工作模式及退休想像日趨多元，風險管理已不再是一勞永逸，而是需要持續檢視與動態調整的過程。相較於過去僅關注保單是否足夠，愈來愈多人開始重視整體保障與財務規劃，也讓保單健檢從「檢查保單」延伸至「檢視人生」，成為財務健檢的重要起點。調查顯示，國人定期保單健檢比例已由2020年的51.6%提升至今年62%，顯示保單健檢意識逐漸提升。然而，保單健檢與風險認知提升後，保障補強是否真正跟上，仍是更值得關注的課題。從不同年齡層來看，民眾並非沒有風險意識，而是常出現「知道風險，卻尚未完成保障補強」的落差。20至39歲青年族群有56.1%擔心罹患重大疾病，但人身保險持有比例僅78.3%，為各年齡層最低；40至54歲中壯年族群有50.6%擔心退休金不足，但實際擁有年金險規劃者僅33.1%；55至64歲樂齡族群對失能與長照風險感受最深，卻仍有36%尚未建立完整保障。這些結果顯示，民眾的風險意識雖然逐漸提高，但如何透過保單健檢後續補強保障、調整配置，仍是從「知道」走向「做到」的關鍵。為協助民眾跨出第一步，富邦人壽持續推動保單健檢服務，協助客戶盤點現有保障內容、檢視保障缺口，並透過業務員進行一對一說明，讓民眾更容易了解自身保障是否符合現階段需求。這項服務也獲得保戶高度肯定，根據內部調查，業務員協助保戶進行保單健檢的滿意度達96.2%，有97.2%受訪者認為保單健檢過程能客觀、有效地檢視保單及規劃保障。針對保單健檢發現的不同保障需求，富邦人壽亦提供多元保障商品與規劃方案，可依不同年齡層、家庭型態與人生階段，協助客戶補足保障缺口。調查也發現，保險已逐漸被民眾納入整體資產配置與財務規劃中。各年齡層有購買人身保險者中，超過七成會將保險納入資產配置組合，20至39歲為72.0%、40至54歲為72.7%、55至64歲則達80.7%，顯示多數民眾已開始認知保險與財務規劃之間的高度關聯。不過，對於尚未將保險納入資產配置者而言，有32.1%認為「相較於股票、基金等工具，保險的投資報酬率偏低」。這顯示民眾雖然逐漸把保險放進財務規劃的討論中，但對於保險在資產配置中的定位仍有待釐清。保險不只是追求資產增值的金融工具，更能在面臨人生風險時提供穩定支持，是整體財務安全網不可或缺的一環。透過財務健檢，民眾可更全面檢視保障、退休、醫療、長壽及資產配置等面向，確認現有規劃是否足以支撐未來人生目標。富邦人壽結合富邦金控的金融資源，以「金融百貨」的一站式服務優勢，協助客戶從單一保障規劃延伸至整體財務規劃，提供更完整的財務健檢服務，陪伴客戶因應人生不同階段的需求，打造更完善的財務安全網。進一步觀察未定期進行保單健檢的原因，調查顯示，民眾最大的阻礙並非完全不重視保障，而是資訊複雜。未健檢原因中，有37.6%認為「條款複雜、難以理解」，認為「有保就安心了，不需重新檢視」的比例也達33.4%。此外，20至39歲族群中，有36.7%因保單並非自己購買而未投入檢視，顯示年輕族群即使已擁有保單，也可能因過去由父母協助投保，而對自身保障內容缺乏主動認識。面對資訊複雜的痛點，富邦人壽保單健檢工具「健檢百保箱」可協助整合不同保險公司的保單資訊，並透過保障缺口分析、醫療趨勢資料、大數據模型及癌症風險評估等功能，將複雜保單內容轉化為更清楚易懂的保障視圖，協助客戶快速了解自身保障現況與潛在缺口，再透過「數位工具＋專業顧問」雙軌模式，降低民眾理解保單的門檻，讓保單健檢回到客戶需求本身。富邦人壽呼籲，保單健檢與財務健檢的價值，不只是協助民眾重新盤點保障缺口，更重要的是建立持續檢視與調整的風險管理觀念。隨著人生不同階段的需求持續改變，保單健檢也逐漸成為整體財務健檢的重要起點，協助民眾同步檢視保障、退休及資產配置，讓風險管理不只是保險議題，而是人生不同階段的重要能力，建立更完整且具韌性的財務安全網。