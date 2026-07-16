蘋果2026年Back to School（BTS）大專學生優惠今（16）日在台灣登場，原本苦等開學季準備趁教育優惠入手MacBook或iPad的「等等黨」，看到方案後卻笑不出來，今年沒送AirPods、Apple Pencil等實體好禮，改發最高4800元禮品卡，且不少人在等MacBook Neo，但卻被排除在優惠名單內，加上日前產品全面漲價，讓不少網友直呼「真的等到哭」。
蘋果2026 BTS不送AirPods改發禮品卡
蘋果台灣2026年BTS優惠自7月16日起至8月27日止，符合資格的學生及教育工作者，購買指定Mac或iPad，可享教育優惠價及Apple Store禮品卡。適用通路包括Apple Store直營店、Apple教育商店。
購買iPad Air、iPad Pro、MacBook Air可獲得3200元Apple Store禮品卡。購買MacBook Pro，則可取得4800元Apple Store禮品卡。MacBook Neo、iMac、Mac mini與Mac Studio雖然仍有教育優惠價，但不會取得BTS禮品卡，認證整修品及開箱退貨商品也不適用。
去年送AirPods、Apple Pencil 今年優惠明顯縮水
相較2025年，今年BTS回饋確實大幅縮水。去年購買指定Mac，可搭配價值5990元的AirPods 4主動式降噪款，部分產品還可加價升級AirPods Pro；購買指定iPad則可選擇Apple Pencil Pro、AirPods 4等配件。今年全面改成固定面額禮品卡，不但回饋價值降低，選擇也變少。
活動期間同樣縮短，2025年台灣BTS從7月10日一路進行至9月30日，2026年則從7月16日至8月27日，從將近3個月縮短為43天。更讓「等等黨」心痛的是，蘋果在BTS登場前已調高Mac與iPad價格，即使今年仍有教育價及禮品卡，實際需要準備的購機預算，仍可能比漲價前高出不少。
網友苦等MacBook Pro 前後價差超過3萬元
有網友在Threads分享購機試算，表示原本若在漲價前購買同規格MacBook Pro，再搭配教育價、信用卡及導購回饋，實付金額約為10萬1891元；如今使用BTS方案購買，即使將4800元禮品卡計入，仍約需13萬4415元，前後相差3萬2524元，價差已足以安排一趟日本旅行。
今年被認為虧最慘的產品是MacBook Neo，原本256GB入門款原價為19900元，教育價只要16900元，之前官網已調高至22900元，教育價則為19900元，等於現在的教育優惠價，正好等於漲價前的一般售價，比上市時的教育價貴了3000元，且Neo並未列入2026年BTS禮品卡適用產品，想買MacBook Neo的學生即使等到返校優惠開跑，也只能享有教育價，拿不到3200元禮品卡，讓一直觀望的民眾相當失望。
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蘋果台灣2026年BTS優惠自7月16日起至8月27日止，符合資格的學生及教育工作者，購買指定Mac或iPad，可享教育優惠價及Apple Store禮品卡。適用通路包括Apple Store直營店、Apple教育商店。
購買iPad Air、iPad Pro、MacBook Air可獲得3200元Apple Store禮品卡。購買MacBook Pro，則可取得4800元Apple Store禮品卡。MacBook Neo、iMac、Mac mini與Mac Studio雖然仍有教育優惠價，但不會取得BTS禮品卡，認證整修品及開箱退貨商品也不適用。
相較2025年，今年BTS回饋確實大幅縮水。去年購買指定Mac，可搭配價值5990元的AirPods 4主動式降噪款，部分產品還可加價升級AirPods Pro；購買指定iPad則可選擇Apple Pencil Pro、AirPods 4等配件。今年全面改成固定面額禮品卡，不但回饋價值降低，選擇也變少。
活動期間同樣縮短，2025年台灣BTS從7月10日一路進行至9月30日，2026年則從7月16日至8月27日，從將近3個月縮短為43天。更讓「等等黨」心痛的是，蘋果在BTS登場前已調高Mac與iPad價格，即使今年仍有教育價及禮品卡，實際需要準備的購機預算，仍可能比漲價前高出不少。
網友苦等MacBook Pro 前後價差超過3萬元
有網友在Threads分享購機試算，表示原本若在漲價前購買同規格MacBook Pro，再搭配教育價、信用卡及導購回饋，實付金額約為10萬1891元；如今使用BTS方案購買，即使將4800元禮品卡計入，仍約需13萬4415元，前後相差3萬2524元，價差已足以安排一趟日本旅行。
MacBook Neo最慘！教育價變成漲價前原價
今年被認為虧最慘的產品是MacBook Neo，原本256GB入門款原價為19900元，教育價只要16900元，之前官網已調高至22900元，教育價則為19900元，等於現在的教育優惠價，正好等於漲價前的一般售價，比上市時的教育價貴了3000元，且Neo並未列入2026年BTS禮品卡適用產品，想買MacBook Neo的學生即使等到返校優惠開跑，也只能享有教育價，拿不到3200元禮品卡，讓一直觀望的民眾相當失望。