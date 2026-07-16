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中國張雪機車今年在國際賽事寫下輝煌戰績，創始人張雪接受媒體專訪時說，一定會在台灣開店，「一定會開，最晚不超過2027年」，經濟部昨（15）日強硬回應不准中國機車不准進口。經查，張雪機車並未向經濟部投審司申請來台投資，經濟部次長何晉滄今（16）日也說，就算對方來申請，依法也不會接受。《NOWNEWS》記者今日詢問經濟部投審司，張雪機車是否有申請要來台投資或落地？投審司回應，目前並未收到申請。何晉滄說，中國機車不管是整車或零組件進口是完全禁止，據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，中國要在台灣投資這兩項都是被禁止，「張雪機車號稱說要進到台灣來，事實上我們政府絕對會把關嚴格禁止他們進來」，就算遞件申請，經濟部也不會接受。張雪機車是中國機車品牌，相繼拿下2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK）、2026年世界超級運動錦標賽（WorldSSP）奪冠，台灣數家媒體專訪張雪，是否有機會來台展店，他信誓旦旦說，確實有興趣，甚至最晚不會超過2027年，透露已與台灣代理商進行實質接觸與對接，不過雙方尚未正式簽署最終協議。經濟部昨表示，海關進口稅則規定，現行中國製機車（整車）為「大陸物品不准輸入」（MW0）項目，依法不得輸入台灣，「中國製的張雪機車若依報導所述要進口後在臺灣販售，亦適用上開規範」，也會避免以「化整為零」，透過中國零組件方式進口來台灣組裝。至於中國廠商來台投資項目，須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定。如經查證發現有中資違規投資之情事，將依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定最重處2500萬元罰鍰並得要求撤資。