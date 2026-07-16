受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今（16）日白天台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

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⚠️高溫資訊
📍影響時間：16日白天
📌高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣

▲今（16）日白天受到西南風沉降影響，氣象署對「14縣市」發布高溫資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今（16）日白天受到西南風沉降影響，氣象署對「14縣市」發布高溫資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...