受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今（16）日白天台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️高溫資訊 📍影響時間：16日白天 📌高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣 📌高溫黃色燈號：苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣 ▲今（16）日白天受到西南風沉降影響，氣象署對「14縣市」發布高溫資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） 相關新聞 各地高溫飆36度！午後防雷陣雨猛炸突襲 新颱風最快這時間又生成7/16天氣預報》全台高溫飆35度！午後急轉變天 半個台灣小心大雨午後雷雨炸到下周二！吳德榮：南部嚴防短暫雨 各地高溫熱飆37度沒颱風卻大雨不斷？南海熱帶擾動變「水氣幫浦」 下周這天才放晴 張家瑋編輯記者現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...作品集 中央氣象署高溫資訊西南風沉降焚風台東縣台北市新北市