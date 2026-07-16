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▲ 少年隊隊長陳仁正開場勉勵少年代表勇於嘗試與承擔責任！（圖／高市警局少年警察隊提供）

▲ 活動當日下午青少年們透過分組競賽闖關，少年們合作完成任務。（圖／高市警局少年警察隊提供）

為鼓勵少年關心公共議題、勇於表達意見，落實《兒童權利公約》保障少年表意權，高市警局少年警察隊與少年輔導委員會持續辦理「少年代表培力方案」，針對12至18歲青少年規劃為期6個月培訓課程，透過共識營、媒體識讀、思辯討論、參訪交流及公共提案等多元活動，培養資訊判讀、溝通表達及公共參與能力，並鼓勵少年發揮創意，共同推動健康反毒行動。這次共識營於7月15日上午9時開始，在高雄市立美術館及E7PLAY三多館舉辦，由飛馬文化劇場藝術總監黎恩菲老師團隊帶領，透過展覽體驗、團隊合作及室內闖關等互動課程，引導少年從生活經驗出發，思考媒體如何影響價值判斷，以及面對毒品誘惑、金錢誘惑等情境時如何做出正確選擇。同時結合短影音腳本設計、公共提案及觀點發表，讓少年將想法化為具體行動，提升表達、自信與團隊合作能力。參與培訓的少年表示，課程兼具趣味與挑戰，不僅學習媒體識讀及公共提案技巧，也在團隊互動過程中更認識自己、欣賞他人，期待未來能成為正式少年代表，讓更多人聽見少年的聲音，並將自己的想法轉化為改善社會的具體行動。少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，少年代表培力方案不只是培養表達能力，更希望建立少年關心公共事務、理性思辯及積極參與的態度。透過一系列培訓課程，讓少年從「參與」走向「行動」，未來持續與市府共同推動友善、健康且支持少年成長的城市環境，讓更多少年成為改變社會的正向力量。這期少年代表培訓方案後續還有一系列精彩活動及課程，尚開放候補名額報名中，歡迎有意者於平日上班時間洽詢少輔會專線07-3801484；如遇少年偏差行為相關問題，除上述少輔會專線外，亦可撥打少年隊24小時「少年關懷諮詢專線」07-3954648。