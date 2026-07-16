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編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》將於7月28日在Netflix台灣獨家上線，小S的大女兒許曦文首度演出戲劇作品，星媽小S則化身嚴格「導師」陪她排戲，許曦文也爆料媽媽陪她演一演哭出來，還會自己跑到鏡子前面問：「我美不美？」行徑十分搞笑。小S的大女兒許曦文在劇中飾演王欣雨，原版角色取材自「蛞蝓少女」，她透露自己原本很害怕看恐怖動漫，但為了準備角色，硬是拉著妹妹與同學陪看。而星媽小S則化身嚴格「導師」，許曦文笑說：「第一天拍攝超緊張，連走路都變得不太自然，媽媽就說我整個人很僵硬，很像機器人。」小S每晚陪著女兒揣摩角色、指導走步，不過許曦文也爆料媽媽的搞笑行徑：「她陪我演一演哭出來，還會自己跑到鏡子前面問：『我美不美？』」許曦文除了嘴裡要吐出巨大蛞蝓，還有一場摔入池塘的重頭戲，敬業表現獲得同劇演員一致讚賞。在水景第一排目睹她一跳再跳的炎亞綸驚豔表示：「那場落水戲絕對是必看焦點，她義無反顧就往下跳，嘴裡還要吐出非常噁心的巨大蛞蝓，但我看她演得很開心。」鄭煒齡也回憶，當天在現場看許曦文落水後，還要長時間保持靜止不動，光用看的就覺得好辛苦。鄭煒齡飾演的姜玟玥，原型角色則參考了擁有絕世魅惑美貌的「富江」，完美重現漫畫裡最駭人的「雙頭」畫面，不僅讓觀眾毛骨悚然，逼真的特效化妝更在片場引發眾人羨慕。身為資深動漫迷的孫沁岳坦言：「當時看到心想，哇！這也太酷了吧！我真的有被震撼到，完全還原漫畫分鏡，讓我也好想演富江。」連劉修甫也直呼，很想戴戴看富江那顆多出來的頭。