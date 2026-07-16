2026 FIFA世界盃阿根廷奇蹟逆轉勝英格蘭闖入決賽，炸雞優惠瘋狂開轟了！頂呱呱、肯德基都大方表示「買一送一」，三商炸雞7塊特價199元、Popeyes炸雞8塊299元世足雞戰餐，繼光香香雞則推出88折應援套餐，預測冠軍免費吃「香香炸雞」；「週末炸雞俱樂部」信義店推出「炸雞＆生啤」吃到飽活動，本文一次整理6大炸雞速食優惠。
頂呱呱：世界盃天天買一送一！一隻雞炸雞桶優惠
世界盃足球賽適逢頂呱呱52周年慶，天天爽吃「買一送一」、炸雞桶67折，今7月16日一日限定，一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）。
天天買一送一！頂呱呱優惠菜單一覽
◾️7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元。
◾️7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元。
◾️7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元。
◾️7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。
肯德基：世界盃炸雞買一送一、蛋撻買6送6！優惠菜單一覽
肯德基推出世界盃「瘋足球 挺你到炸」炸雞優惠，7月14日至7月27日：
◾️買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）。
◾️買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）。
◾️7月21日至7月27日，優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元）。
◾️7月14日至7月20日，優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，是拉差數量有限送完為止）。
而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。
三商炸雞：7塊炸雞199元！是拉差泡菜豬排刈包開賣
暑假跟上世界盃足球熱！三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，以台灣刈包結合泰式是拉差醬，搭配酥脆日式炸豬排與爽脆黃金泡菜，創新酸、辣、香、脆口感一次嚐鮮。
即日起至7月31日，內用或外帶「7塊炸雞」特價199元（原價455元），球賽應援超划算！
繼光香香雞：世界盃應援套餐88折！預測冠軍免費吃香香炸雞
應援2026世界盃足球賽，繼光香香雞即日起至7月19日，開吃兩款應援套餐88折優惠：
◾️A套餐「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」優惠價342元。
◾️B套餐「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」優惠價365元。
繼光香香雞粉專Facebook、Instagram或Threads舉辦「冠軍預測抽獎活動」，只要留言預測哪一隊奪冠，即可獲得抽獎資格，有機會獲得「香香炸雞」兌換券乙張（每個帳號限留言一次，重複留言不列入計算）
Popeyes：世足雞戰餐！炸雞8塊299元
Popeyes應援世界盃推出「世足雞戰餐」，爽吃爽脆雞腿2隻＋鬆脆雞柳條 X 2＋鬆脆雞翅4隻，8塊炸雞只要299元優惠。
迎接暑假，Popeyes同步開喝「煉乳檸檬飲」新品，同步搭配「第二杯半價」優惠活動，也可選經典檸檬飲、第二杯以價低者計算。
炸雞＆生啤吃到飽！週末炸雞俱樂部信義店優惠活動超狂
足球賽進入高潮，「週末炸雞俱樂部」信義店表示，即日起至7月31日，暑假推出「炸雞＆生啤吃到飽」每人899元超狂優惠活動，90分鐘內無限爽吃多種口味炸雞、加上冰涼生啤酒也能喝到飽。
推薦週末炸雞俱樂部的經典原味炸雞，還可品嚐蒜蒜、三杯、蜂蜜、麻辣等口味。提醒大家，優惠僅限內用，需提前訂位並備註要參加活動，且同桌需全員參加活動。
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世界盃足球賽適逢頂呱呱52周年慶，天天爽吃「買一送一」、炸雞桶67折，今7月16日一日限定，一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）。
天天買一送一！頂呱呱優惠菜單一覽
◾️7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元。
◾️7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元。
◾️7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元。
◾️7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。
肯德基：世界盃炸雞買一送一、蛋撻買6送6！優惠菜單一覽
肯德基推出世界盃「瘋足球 挺你到炸」炸雞優惠，7月14日至7月27日：
◾️買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）。
◾️買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）。
◾️7月21日至7月27日，優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元）。
◾️7月14日至7月20日，優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，是拉差數量有限送完為止）。
而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。
暑假跟上世界盃足球熱！三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，以台灣刈包結合泰式是拉差醬，搭配酥脆日式炸豬排與爽脆黃金泡菜，創新酸、辣、香、脆口感一次嚐鮮。
即日起至7月31日，內用或外帶「7塊炸雞」特價199元（原價455元），球賽應援超划算！
應援2026世界盃足球賽，繼光香香雞即日起至7月19日，開吃兩款應援套餐88折優惠：
◾️A套餐「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」優惠價342元。
◾️B套餐「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」優惠價365元。
繼光香香雞粉專Facebook、Instagram或Threads舉辦「冠軍預測抽獎活動」，只要留言預測哪一隊奪冠，即可獲得抽獎資格，有機會獲得「香香炸雞」兌換券乙張（每個帳號限留言一次，重複留言不列入計算）
Popeyes應援世界盃推出「世足雞戰餐」，爽吃爽脆雞腿2隻＋鬆脆雞柳條 X 2＋鬆脆雞翅4隻，8塊炸雞只要299元優惠。
迎接暑假，Popeyes同步開喝「煉乳檸檬飲」新品，同步搭配「第二杯半價」優惠活動，也可選經典檸檬飲、第二杯以價低者計算。
炸雞＆生啤吃到飽！週末炸雞俱樂部信義店優惠活動超狂
足球賽進入高潮，「週末炸雞俱樂部」信義店表示，即日起至7月31日，暑假推出「炸雞＆生啤吃到飽」每人899元超狂優惠活動，90分鐘內無限爽吃多種口味炸雞、加上冰涼生啤酒也能喝到飽。
推薦週末炸雞俱樂部的經典原味炸雞，還可品嚐蒜蒜、三杯、蜂蜜、麻辣等口味。提醒大家，優惠僅限內用，需提前訂位並備註要參加活動，且同桌需全員參加活動。