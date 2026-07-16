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頂呱呱：世界盃天天買一送一！一隻雞炸雞桶優惠

天天買一送一！頂呱呱優惠菜單一覽

肯德基：世界盃炸雞買一送一、蛋撻買6送6！優惠菜單一覽

買一送一！

買6送6！

▲肯德基世界盃優惠！世界盃炸雞買一送一、蛋撻買6送6。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：7塊炸雞199元！是拉差泡菜豬排刈包開賣

▲「是拉差泡菜豬排刈包」限時優惠59元（原價99元）。（圖／三商炸雞jgssg.com.tw）

繼光香香雞：世界盃應援套餐88折！預測冠軍免費吃香香炸雞

▲繼光香香雞世界盃應援套餐88折！預測冠軍免費吃香香炸雞。（圖／香繼光提供）

Popeyes：世足雞戰餐！炸雞8塊299元

炸雞＆生啤吃到飽！週末炸雞俱樂部信義店優惠活動超狂

▲週末炸雞漢堡俱樂部暑假推出「炸雞＆生啤吃到飽」超狂優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

2026 FIFA世界盃阿根廷奇蹟逆轉勝英格蘭闖入決賽，炸雞優惠瘋狂開轟了！頂呱呱、肯德基都大方表示「買一送一」，三商炸雞7塊特價199元、Popeyes炸雞8塊299元世足雞戰餐，繼光香香雞則推出88折應援套餐，預測冠軍免費吃「香香炸雞」；「週末炸雞俱樂部」信義店推出「炸雞＆生啤」吃到飽活動，本文一次整理6大炸雞速食優惠。世界盃足球賽適逢頂呱呱52周年慶，天天爽吃「買一送一」、炸雞桶67折，今7月16日一日限定，一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）。◾️◾️◾️◾️肯德基推出世界盃「瘋足球 挺你到炸」炸雞優惠，7月14日至7月27日：◾️（原價376元）。◾️（原價588元）。◾️7月21日至7月27日，（原價497元）。◾️7月14日至7月20日，（原價497元，是拉差數量有限送完為止）。而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。暑假跟上世界盃足球熱！三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，以台灣刈包結合泰式是拉差醬，搭配酥脆日式炸豬排與爽脆黃金泡菜，創新酸、辣、香、脆口感一次嚐鮮。（原價455元），球賽應援超划算！應援2026世界盃足球賽，繼光香香雞即日起至7月19日，開吃兩款應援套餐88折優惠：◾️優惠價342元。◾️優惠價365元繼光香香雞粉專Facebook、Instagram或Threads舉辦「冠軍預測抽獎活動」，只要留言預測哪一隊奪冠，即可獲得抽獎資格，有機會獲得「香香炸雞」兌換券乙張（每個帳號限留言一次，重複留言不列入計算）Popeyes應援世界盃推出迎接暑假，Popeyes同步開喝，也可選經典檸檬飲、第二杯以價低者計算。足球賽進入高潮90分鐘內無限爽吃多種口味炸雞、加上冰涼生啤酒也能喝到飽。推薦週末炸雞俱樂部的經典原味炸雞，還可品嚐蒜蒜、三杯、蜂蜜、麻辣等口味。提醒大家，優惠僅限內用，需提前訂位並備註要參加活動，且同桌需全員參加活動。