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暑假黃金檔期 瓦城展望第三季：鎖定假期聚會、出遊商機

▲瓦城布局美國市場，第三季陸續開出泰式休閒餐飲與台灣料理2大全新品牌。（圖／瓦城集團提供）

布局美國市場 瓦城第三季再開2品牌

瓦城泰統集團（2729）公告6月合併營收達5.31億元，年增12.56%；累計前6月合併營收達32.90億元，年增7.79%，累計營收已連續3個月創歷史同期新高紀錄。瓦城指出，6月適逢端午連假，餐飲市場迎來家庭聚餐與社交出遊需求高峰，集團憑藉全台各縣市核心商圈的深耕布局，因而受惠，全品牌餐廳來客數顯著提升，帶動營收成長；針對節慶贈禮需求，集團透過門市宣傳與 wa10 APP 精準推播雙軌並進，有效帶動線上線下銷售表現，超越去年的銷售佳績挹注業績表現。瓦城提到，也看準畢業季聚餐商機，集結旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABIKITCHEN 5大品牌推出畢業季限定活動，成功延續全月門市來客與消費熱度，成為6月營收成長的重要動能。展望第三季，隨著暑假黃金檔期來臨，餐飲市場迎來年度旺季。瓦城集團指出，鎖定假期聚會與出遊商機，將整合旗下品牌推出消暑系新菜色、限定飲品及主題行銷活動，搶攻謝師宴、家庭與年輕族群聚餐市場，業績有望再攀高峰，為第三季營運增添強勁動能。海外布局方面，瓦城說，繼美國首店「Very Thai by 瓦城」開幕獲得當地主流媒體關注，並成功吸引在地消費人潮後，集團持續優化當地服務流程，至今已穩健確立北美市場的營運管理模式。瓦城說明，未來將採取多品牌精準滲透策略，以洛杉磯作為美國市場發展據點，測試不同消費族群，預計於第三季陸續開出「BO BO THAI」泰式休閒餐飲與「SHANN SHANN」台灣料理2大全新品牌，在台灣全球研發中心的後勤支援下，進一步擴張美國市場版圖。