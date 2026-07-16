我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部規劃今年9月起，將分兩階段把全台9處軍事校院營區試辦衛哨勤務外包給民間保全公司，引發爭議。如今相關細節在人力銀行網站上曝光，每月工時240小時，月薪開出42,450元。國防部長顧立雄今（16）日回應，大家有點把軍事院校跟營區混為一談，涉及核心軍事任務的地點，都還是用國軍兵力進行。立法院經濟委員會今和外交國防委員會、財政委員會三會聯席審查朝野無人機條例，顧立雄被問到有關軍事院校找保全、警衛負責衛哨一事，他說大家把軍事院校跟軍事營區有點混為一談，國外的軍事院校也是採用保全進行相關門禁管制，其他涉及核心的軍事任務，或相關對於重要戰略地點的防務，都還是運用兵力進行。顧立雄強調，一個是學校方面的門禁查管，一個是軍事要塞等重地的防護，「我想這兩個是不一樣的」。國防部日前曾發布新聞稿說明，此次試行是依勤務性質及安全風險區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務；涉及重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行，營區安全責任、指揮權及警戒標準均維持由國軍負責。