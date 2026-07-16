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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷霸凌、兵役等爭議，其中免役原因更因萬美玲先稱其體重120公斤、後又改口110公斤，引發外界質疑。對此，前桃園市議員王浩宇透露，自己過去曾與萬美玲在教育議題上多次交鋒，雖然彼此立場不同，但他認為外界仍應回歸事實評論；不過談到佀廣洋時，王浩宇則直說：「如果只是退黨而已，我想回應不了社會期待的。」王浩宇表示，自己曾與萬美玲是同事，過去他在擔任桃園市議員期間，長期關注教育議題，包括推動教學正常化等政策，因此與萬美玲在不少議題上立場嚴重對抗。不過，就他對萬美玲的了解，雖然雙方在教育議題上經常激烈交鋒，但萬美玲並未利用強硬手段對他施壓，溝通起來也算是有禮貌，校長、家長會多數是喜歡她的。王浩宇也指出，萬美玲目前身陷風暴，此時「說什麼都不對」，許多議員接獲家長陳情後協助反映問題，最後都是校方自己腦補要去處理老師，因此外界針對萬美玲的批評，「目前很多指控是真的，但有些不是」，仍應回到事實基礎說話，教育現場本來就存在不同立場與觀點，評論仍須保持審慎。「至於佀廣洋，沒什麼好說的。」王浩宇直言，一個孩子從小到大，給父母惹了這麼多麻煩，希望他深切檢討，若只是退出國民黨提名，恐怕仍無法回應社會期待，最後更意味深長地表示「聽懂了嗎」？