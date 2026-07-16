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西班牙19歲超新星亞馬爾（Lamine Yamal）隨剛率領西班牙擊敗法國，殺入2026年世界盃決賽，然而，就在西法大戰結束僅數小時後當地時間週三清晨4點左右，亞馬爾位於巴塞隆納近郊、估值高達950萬英鎊（約合新台幣4.13億）超級豪宅，竟驚傳遭歹徒入侵，所幸亞馬爾私人保全團隊短短2分鐘內迅速介入，成功阻止這起搶劫事件，並未造成任何人員傷亡或財產損失。根據加泰隆尼亞警方（Mossos d'Esquadra）與當地媒體《先鋒報》（La Vanguardia）透露，當時亞馬爾正隨國家隊遠在美國參賽，豪宅內並無人居住。監視器畫面錄下令人捏冷汗的一幕，2名分別穿著全黑與灰色衣物、頭戴面罩的男子試圖攀越豪宅外圍牆。然而，他們在翻牆的瞬間，便觸發高防護智能安防系統，私人保全人員隨即趕到，2名竊賊驚覺行蹤暴露，在警方巡邏車抵達前便倉皇逃離現場。目前，加泰隆尼亞警方刑事調查部門已介入此案，正全力分析監視影像以鎖定嫌犯身分。這棟位於巴塞隆納頂級住宅區Ciutat Diagonal的豪宅，估值高達950萬英鎊（約合新台幣4.13億），它過去正是巴薩傳奇後衛皮克（Gerard Piqué）與拉丁天后夏奇拉（Shakira）2022年分手前的愛巢。這棟豪宅規格佔地達到3,800平方公尺，由知名建築師Mireia Admetller操刀設計，採3層地上建築與兩層地下室的現代極簡風設計，屋內除配備無邊際瀑布室外泳池、室內溫水泳池、私人健身房與酒窖外，甚至還有一間專為夏奇拉設計的錄音室、私人電影院，以及小型足球場與網球場。亞馬爾在出發前往世界盃前不久，曾透過社群媒體短暫開箱過這棟新居，不料這段影片與他平常展示奢華手錶、珠寶的貼文，疑成為犯罪集團的鎖定目標。這起事件並非個案。事實上，在事發當晚，亞馬爾所在的富人區便至少發生另外2起入室盜竊案。近年來，專門流竄於歐洲、針對頂尖足球員住宅下手的組織犯罪集團日益猖獗。光是在今年初，巴薩陣中就有多名球員受害。防守新星庫巴西（Pau Cubarsí）的奢侈名錶曾遭竊，而門將若昂·加西亞（Joan García）的住家也曾遭歹徒闖入，被劫走大量現金與珠寶。犯罪分子往往趁著賽程表公開、球員必須隨隊遠征的空檔，鎖定這些「無人在家」的豪宅行竊。儘管場外遭遇驚魂插曲，但亞馬爾在2026年世界盃的表現依舊無比耀眼。4強賽中，正是靠著他突破創造的關鍵12碼罰球，並由隊友奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）罰進先馳得點，隨後波路（Pedro Porro）再下一城鎖定2：0勝局。這位19歲神童本屆世界盃已收穫個人首顆世界盃進球（對陣沙烏地阿拉伯），並在2025-26球季為巴薩交出24進球、18助攻的現象級數據。下周一，他們就將迎來與阿根廷的冠軍對決。