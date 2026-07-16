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▲《飢餓遊戲》目前主持陣容為孫協志（左起）、蔡黃汝、林莎、邊荷律、許孟哲、王仁甫。（圖／中視提供）

▲邊荷律接棒峮峮成為《飢餓遊戲》主持人。（圖／邊荷律臉書）

綜藝節目《飢餓遊戲》昨（15）日正式宣布中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律以及林莎加入主持群，引發討論，許多觀眾不看好邊荷律，認為她中文程度不佳，玩遊戲可能會遇到瓶頸，還需要翻譯配合，這樣恐讓節目效果降低。對此，邊荷律昨晚發文，坦言還有很多不足的地方，她更自我反省地說：「我會更努力學習中文，一定會讓大家看到我的成長」。峮峮去年正式宣布離開《飢餓遊戲》，表示工作行程太多，身體不堪負荷，才想選擇休息。而《飢餓遊戲》為了補強陣容，特地找來跟峮峮同啦啦隊的邊荷律加入，想刺激收視率，但卻有很多觀眾不看好。大家紛紛留言分析主因，「邊荷律加進來，會限制節目型態改變，比如不能猜台灣歌曲，不能回答台灣鄉鎮及台灣歷史，然後只能吃吃喝喝，就跟其他行腳美食團類似，那《飢餓遊戲》就失去讓觀眾覺得藝人很拼命，進而想去收看的誘因」、「在球場裡面，我喜歡邊荷律的舞蹈跟應援，但《飢餓》主持就是要反應快，且《飢餓》就是有很多講話上面的幽默，這些不是努力學中文就可以做到的」。對此，邊荷律昨日晚間也在自己的Threads上發文：「可以加入《飢餓遊戲》真的很開心，雖然還有很多不足的地方，但為了融入大家，我會更努力學習中文，一定會讓大家看到我的成長。謝謝一直很照顧我的哥哥姐姐們和工作人員，以後也請多多指教！」邊荷律的貼文曝光後，粉絲也紛紛湧入鼓勵她，「荷律加油，讓大家看看不一樣的邊荷律 然後小心仁甫哥」、「邊邊加油！！ 相信你一定可以讓大家刮目相看的」、「不要理各種酸言酸語，要好好照顧自己身體」、「我相信製作單位不會拿石頭砸自己的腳，加入後一定有新的火花」。