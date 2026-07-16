他唸出大谷翔平名字後，竟轉頭問向身旁的傑克·保羅（Jake Paul）：「翔平是個男人嗎？（Shohei's a guy？）」

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泰森卻突然轉頭，問向身旁的網紅拳手傑克·保羅：「翔平是個男人嗎？（Shohei's a guy？）」，傑克·保羅似乎也見怪不怪，立刻點頭回應：「是的，他是一個男人。」

「大谷的名字居然從未傳進泰森的耳中，這實在令人有些驚訝。大谷就算稱不上史上最偉大，至少也是現代棒球界中最優秀的球員。」

洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平今（16）日榮獲由美國體育專業媒體《ESPN》所主辦的「ESPY獎」之「最佳單場表現」獎，儘管大谷翔平缺席頒獎典禮，但擔任頒獎嘉賓的前職業拳擊重量級統一拳王麥克·泰森（Mike Tyson）一席發言卻引發關注，，無俚頭發言引發外媒關注，日媒《Sponichi Annex》也特別撰文報導此事。去年道奇與釀酒人季後賽國聯冠軍賽G4，大谷翔平以投打雙棲「二刀流」身份先發上場，打擊方面狂轟3支全壘打，投球方面則主投近7局，僅被敲出2支安打無失分，並狂飆10次三振。這場近乎瘋狂的二刀流表現，不僅讓他獲得國聯冠軍賽MVP，更憑藉季後賽生涯最經典一戰，順利拿下《ESPN》評選的「最佳單場表現」獎。由於仍處於賽季中，大谷翔平缺席本次頒獎典禮，但擔任頒獎嘉賓的前職業拳擊重量級統一拳王泰森在台上的發言，卻意外引發熱烈討論。泰森上台後，先是在台上清晰地唸出獲獎者的名字「大谷翔平」。隨後在眾人鼓掌時，泰森此番發言也立刻引發討論，雖然不排除他是故意為之，但美國媒體《The Big Lead》就指出，日媒《Sponichi Annex》也以「翔平是個男人嗎？泰森發言引發話題」為標題，特別撰文報導此事。