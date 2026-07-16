阿達（本名：昌璟翔）捲入閃兵風波後認罪，上月出庭時表示：「很抱歉做了不好的示範。」阿達最新動向曝光， 8月1日將與「自由發揮」團員李伯恩登上「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，兩人睽違十年再度同台演出，為了力挺多年好友，阿達與李伯恩不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阿達與李伯恩為了力挺好友美麗本人（右），不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」（圖／我的檔期提供）
▲阿達與李伯恩為了力挺好友美麗本人（右），不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」（圖／我的檔期提供）
阿達閃兵認罪最新動向　8/1合體李伯恩開唱

經典天團「自由發揮」阿達和李伯恩宣布，將於 8月1日（六）在 SUB Live 舉辦的「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，睽違十年再度同台演出。據主辦單位透露，兩位團員此次為了力挺多年好友，不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」消息一出立刻引發網友熱議。

阿達去年主動前往新北地檢署自首，坦承曾以偽造病歷方式規避服役義務，訊後被裁定以30萬元交保。上月出庭時，阿達面對記者詢問表示：「好好面對司法判決，很抱歉做了不好的示範。」 

「檔期弟兄」是由曾入圍金鐘主持人的美麗本人，與《夜市王》、《大嘻哈時代2》傳奇製作人謝乾乾所組成，兩人從音樂圈闖進影視圈，這場演唱會也被外界戲稱為「全台最失控的跨界企劃」。有別於一般演唱會的座位區與搖滾區設計，此次將所有票券正名為「工作證」，邀請觀眾一起加入團隊，向粉絲們喊話：「花錢來跟我們一起上班。」

門票每日漲30元　 6月29日起 KKTIX 開賣

值得一提的是，這場非典型演唱會門票自 6月29日於KKTIX開賣，早鳥票於售票當日立刻全數完售，其餘門票採「每日調漲 30 元」的售票方式，起價為 1,526 元，直到 8月1日當天將達到 2,486 元。

【檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE 演出資訊】

演出日期： 2026年 8月 1日 (六)

演出時間： 日班 14:00 / 夜班 19:00 (兩場)

演出地點： SUB Live

主要卡司： 美麗本人、謝乾乾

特別嘉賓： 異鄉人、熱狗王

日班嘉賓： 自由發揮

夜班嘉賓： J.Sheon

售票系統： KKTIX

購票時間： 2026年 6月 29日起正式熱賣中（早鳥票已於開賣首日完售）

票價資訊： 啟售價 1,526 元（採每日調漲 30 元制，8月1日當日票價為 2,486 元）

相關新聞
王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...