阿達（本名：昌璟翔）捲入閃兵風波後認罪，上月出庭時表示：「很抱歉做了不好的示範。」阿達最新動向曝光， 8月1日將與「自由發揮」團員李伯恩登上「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，兩人睽違十年再度同台演出，為了力挺多年好友，阿達與李伯恩不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」
阿達閃兵認罪最新動向 8/1合體李伯恩開唱
經典天團「自由發揮」阿達和李伯恩宣布，將於 8月1日（六）在 SUB Live 舉辦的「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，睽違十年再度同台演出。據主辦單位透露，兩位團員此次為了力挺多年好友，不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」消息一出立刻引發網友熱議。
阿達去年主動前往新北地檢署自首，坦承曾以偽造病歷方式規避服役義務，訊後被裁定以30萬元交保。上月出庭時，阿達面對記者詢問表示：「好好面對司法判決，很抱歉做了不好的示範。」
「檔期弟兄」是由曾入圍金鐘主持人的美麗本人，與《夜市王》、《大嘻哈時代2》傳奇製作人謝乾乾所組成，兩人從音樂圈闖進影視圈，這場演唱會也被外界戲稱為「全台最失控的跨界企劃」。有別於一般演唱會的座位區與搖滾區設計，此次將所有票券正名為「工作證」，邀請觀眾一起加入團隊，向粉絲們喊話：「花錢來跟我們一起上班。」
門票每日漲30元 6月29日起 KKTIX 開賣
值得一提的是，這場非典型演唱會門票自 6月29日於KKTIX開賣，早鳥票於售票當日立刻全數完售，其餘門票採「每日調漲 30 元」的售票方式，起價為 1,526 元，直到 8月1日當天將達到 2,486 元。
【檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE 演出資訊】
演出日期： 2026年 8月 1日 (六)
演出時間： 日班 14:00 / 夜班 19:00 (兩場)
演出地點： SUB Live
主要卡司： 美麗本人、謝乾乾
特別嘉賓： 異鄉人、熱狗王
日班嘉賓： 自由發揮
夜班嘉賓： J.Sheon
售票系統： KKTIX
購票時間： 2026年 6月 29日起正式熱賣中（早鳥票已於開賣首日完售）
票價資訊： 啟售價 1,526 元（採每日調漲 30 元制，8月1日當日票價為 2,486 元）
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經典天團「自由發揮」阿達和李伯恩宣布，將於 8月1日（六）在 SUB Live 舉辦的「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，睽違十年再度同台演出。據主辦單位透露，兩位團員此次為了力挺多年好友，不僅接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費。」消息一出立刻引發網友熱議。
阿達去年主動前往新北地檢署自首，坦承曾以偽造病歷方式規避服役義務，訊後被裁定以30萬元交保。上月出庭時，阿達面對記者詢問表示：「好好面對司法判決，很抱歉做了不好的示範。」
「檔期弟兄」是由曾入圍金鐘主持人的美麗本人，與《夜市王》、《大嘻哈時代2》傳奇製作人謝乾乾所組成，兩人從音樂圈闖進影視圈，這場演唱會也被外界戲稱為「全台最失控的跨界企劃」。有別於一般演唱會的座位區與搖滾區設計，此次將所有票券正名為「工作證」，邀請觀眾一起加入團隊，向粉絲們喊話：「花錢來跟我們一起上班。」
門票每日漲30元 6月29日起 KKTIX 開賣
值得一提的是，這場非典型演唱會門票自 6月29日於KKTIX開賣，早鳥票於售票當日立刻全數完售，其餘門票採「每日調漲 30 元」的售票方式，起價為 1,526 元，直到 8月1日當天將達到 2,486 元。
【檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE 演出資訊】
演出日期： 2026年 8月 1日 (六)
演出時間： 日班 14:00 / 夜班 19:00 (兩場)
演出地點： SUB Live
主要卡司： 美麗本人、謝乾乾
特別嘉賓： 異鄉人、熱狗王
日班嘉賓： 自由發揮
夜班嘉賓： J.Sheon
售票系統： KKTIX
購票時間： 2026年 6月 29日起正式熱賣中（早鳥票已於開賣首日完售）
票價資訊： 啟售價 1,526 元（採每日調漲 30 元制，8月1日當日票價為 2,486 元）