我是廣告 請繼續往下閱讀

林楚茵：要回應罪犯講的話 她自認倒楣

黃國昌堅稱梁文傑沒否認爛醉說法 林楚茵：中文不好應重讀小學

民眾黨主席黃國昌昨（15）日爆料，陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員時期，曾赴雙城論壇時喝到醉倒在飯店大廳，還要國台辦的人照顧；梁文傑今透過社群發文轟「莫名其妙」，遭黃國昌再質疑，梁文傑敢否認嗎？梁文傑自己應該心知肚明。對，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵痛批，黃國昌是不是沒流量才要蹭，「莫名其妙」是沒有否認嗎？黃國昌不僅數學不好、英文不好，中文也不好，可以重讀小學了。針對黃國昌爆料梁文傑曾在雙城論壇期間喝得爛醉，林楚茵今受訪表示，對於一個會派狗仔到他們家樓下停車場偷拍、跟監的罪犯所講的話，她連回應都覺得沒有必要，「這就像一個人走在路上被狗咬，你還會回去咬狗嗎？這只能自認倒楣。」林楚茵說，不懂為什麼民眾黨黨主席淪落至此？不知道是不是因為現在缺流量，而梁文傑流量很高，所以就來蹭流量，「如果是這樣的話，我們也只能說真的是莫名其妙。」針對黃國昌稱梁文傑「沒有否認」，林楚茵則回應，「奇怪了，這個民眾黨的黨主席，不只數學不好、英文不好，現在連中文都不好。『莫名其妙』不是否定？那你回去重新念小學吧。」面對媒體總是找她問梁文傑的事，林楚茵表示，她是民意代表，在立法院當中比較好找，但對於這種無端造謠，她要反問黃國昌，「你自己是不是也曾經喝個爛醉，被國台辦照顧過？不然國台辦這麼好喔？還會幫忙照顧喔？我覺得黃國昌自己可能要思考一下，自己有沒有喝得爛醉、被國台辦照顧過呢？」至於是否有安慰梁文傑？林楚茵則說，「我覺得這沒有什麼啦，因為沒有的事嘛。」