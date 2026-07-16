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▲全聯進德店打造一站式生活新據點，一樓為600坪的全聯賣場，二樓規劃餐飲服務，三樓則引進健身工廠。（圖／全聯提供）

全聯變身生活商場！全聯進德店將於7月18日開幕，成為全台坪數最大的全聯複合店，整棟空間達約4245坪、共4層樓，光全聯賣場面積就超過600坪。商場不只提供日常採買，更導入餐飲服務、健身房等多元機能，打造結合購物、飲食與健康管理的一站式生活場域。且開幕期間祭出限定優惠，使用指定支付消費滿千，即可獲贈100元全聯禮券。全聯持續擴大大型店與複合店布局，位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」將於7月18日正式開幕。並導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，也引進三井3C、震旦通訊等品牌，打造更完整的一站式購物體驗。全聯表示，過去多以社區型門市為主，隨著消費型態改變及大型商圈發展，近年持續拓展大型店及複合店布局，，也展現全聯持續整合大全聯量販資源及異業合作優勢，打造更完整的生活服務場域，讓便利不只停留在日常採買，更延伸至消費者生活的各種需求。全聯進德店坐落於台中東區核心生活圈，鄰近台中車站、建國市場及三井LaLaport，周邊涵蓋住宅、商辦、學校及交通轉運人流，具備多元消費需求。全聯也看好東區持續發展帶動商圈成長，盼透過大型複合店布局，滿足在地消費者生活所需。全聯台中進德店將於7月18日上午8點正式開幕，營業時間至晚間11點。為歡慶新店登場，開幕首日推出多項限定優惠。上午9點推出首波「開幕排隊價」，雞蛋10入每盒只要10元，限量100名，售完為止；上午11點再推出第二波「開幕排隊禮」，凡出示台中進德店當日不限金額發票1張，即可兌換指定品項刮鬍刀1份，限量60名，送完為止。此外，開幕當天還有多項生鮮限時促銷及品牌滿額贈活動。使用全支付單筆消費滿1000元，即可獲贈100元全聯禮券1張，限量2000張，活動詳情依店內公告為準。同步進駐的震旦通訊與三井3C也將於7月18日至7月19日舉辦聯合開幕慶，推出多項優惠及好禮。其中7月18日開幕當天，單筆消費滿5000元，即贈500元全聯禮券，限量30名，活動詳情依店內公告為準。