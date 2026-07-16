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JYP娛樂旗下廠牌INNIT Entertainment即將推出全新女團OURBIRTHDAY，昨（15）日公開首支預告影片《ERROR 502: Bad Gateway》，其中最受台灣粉絲關注的，就是來自高雄的台灣籍成員謝佳軒，她也成為繼TWICE子瑜後，第二位在JYP出道的台灣人。《ERROR 502: Bad Gateway》以「502 Bad Gateway」為概念，畫面描繪成員們在陌生空間中徘徊、相遇，預告曝光後，不少粉絲一眼就注意到綁著長辮馬尾、擁有精緻五官的謝佳軒，直呼「顏值有夠高」根據了解，謝佳軒2009年出生於高雄，曾在知名舞蹈教室「蘋果家族」接受訓練，過去則因外型神似Angelababy，一度有「小Angelababy」的暱稱，算是年輕一代的網紅之一，不過有一天她突然刪除了帳號到韓國當練習生，至於她未來是否會用本名或是藝名活動，目前官方尚未公布。