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美國聯合航空（United Airlines）14日宣布一項全新座位策略，將在旗下全新空中巴士A321XLR客機的「經濟艙Plus（Economy Plus）」艙等中，推出取消中間座位的嶄新配置，改設為靠窗與走道乘客共用的桌面，讓兩側旅客享有更寬敞的乘坐空間，這項創新設計也讓聯合航空自信喊出「全美首家」的頭銜。根據聯合航空公布的細節，這張固定式桌板是特別客製化打造，橫跨整排座椅的扶手到扶手，桌面採用類皮革材質包覆，並附有兩個杯架凹槽，方便靠窗與走道乘客共同使用。除了取消中間座位帶來的空間感，這款座位還額外享有Economy Plus艙等標準配備的3吋加大腿部空間，等於同時滿足「寬敞」與「舒適」兩大訴求。目前這項設計每架飛機僅配置一排，確切定價與開賣時間預計今年稍晚公布。聯合航空表示，這項新座位配置將率先導入全數50架A321XLR客機，預計今年秋天正式投入國內航線營運，2027年初起再擴大至國際短、中程航線。聯合航空也不諱言，預期自己將是提供這種座位配置的航空公司，顯示這是一項刻意打造差異化競爭優勢的產品策略。此外，這批A321XLR機隊還配置32個高階座位，比原本替換的波音757機隊多出16個，並首度導入全新一代「United Polaris」商務艙套艙，走道通道採全數可直接抵達設計，等於整體艙等體驗同步升級。聯合航空今年稍早也宣布，2027年初起將於部分波音787、777等廣體客機推出「United Relax Rows」，讓經濟艙旅客在起飛後可將三人座席變成可躺臥休息的空間，與這次的取消中間座位策略相互呼應，凸顯聯合航空正積極透過多元座位選項，搶攻不同客群的舒適度需求。近年航空業積極推出多元升級服務以迎合旅客需求，德國漢莎航空與芬蘭航空等歐洲業者，已在商務艙提供保留空座服務；部分航空公司也允許旅客付費保留隔壁座位，避免與陌生人相鄰而坐。整體來看，業界趨勢顯示，航空公司正透過更多座位選項、加購服務與分級票價，搶攻願意多花錢換取舒適度的客群。然而，隨著服務內容差距日漸擴大，也引發部分旅客不滿，質疑過去免費的服務項目，如今卻得額外付費才能享有。