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在社群媒體擁有逾40萬名粉絲、以「宮崎麗果」名義活動的日本知名網紅黑木麗香過去經常在社群媒體上炫富，不過近日爆出，因涉嫌透過虛報支出等手法逃漏法人稅與消費稅約1.57億日圓（約新台幣3200萬元），15日遭東京地方法院判處有期徒刑2年6個月、緩刑4年，其經營的廣告代理公司也被判罰金4000萬日圓。綜合產經新聞、讀賣新聞報導，38歲的黑木麗香除了經營廣告代理公司Solarie（ソラリエ）外，也以「宮崎麗果」身分在Instagram等社群平台經營個人品牌，並出版書籍，自稱是「日本第一網紅」。判決指出，黑木麗香於2021年，以及2023年至2024年共3個會計年度，透過虛列業務委託費等手法，隱匿約4億9600萬日圓（約新台幣1億元）所得，逃漏法人稅約1億2600萬日圓，另於2022年2月至2024年1月期間少繳約3100萬日圓消費稅，總計逃漏稅額約1億5700萬日圓。檢方指出，黑木麗香承接多家美容品牌委託，在自己的Instagram替化妝品及美容商品宣傳，並依照商品銷售數量取得佣金，相關收入原本應計入公司營收，但她卻涉嫌隱匿所得，藉此規避納稅義務。東京地方法院法官佐佐木公認為，被告以虛構業務委託費作為公司支出，藉此逃避法人稅及其他稅負，逃漏稅金額龐大，「顯然是基於強烈犯意所為」，犯行情節不輕。不過，法院也考量黑木麗香已坦承犯行，完成更正申報，並著手改善公司會計制度，建立適當的財務管理機制，認為她正努力履行公司負責人的社會責任，因此最終判處有期徒刑2年6個月、緩刑4年；檢方原本求處相同刑度，另對公司求處5000萬日圓罰金，法院則判處4000萬日圓。黑木麗香在庭審期間已承認起訴內容，辯護律師也向法院請求給予緩刑。此案宣判後，再度引發日本社會對高收入網紅、KOL及社群創作者稅務申報問題的關注。