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衛生局：源頭由業者自主管理 市府負責後市場抽驗

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒。民進黨台中市議會黨團質疑，台中市政府過去4年從未針對中聯油脂檢驗苯駢芘，痛批市府行政怠惰，才讓問題油流入市面。台中市衛生局長曾梓展表示，依中央規定，製造端須由業者每半年自行抽驗一次，地方衛生機關主要負責後市場抽驗，市府過去4年均依規定執行相關檢驗。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，根據相關資料，台中市政府自2022年至今，僅針對中聯油脂油品抽驗過一次，其餘稽查皆未檢驗油品品質，才會導致此次致癌油事件發生。他將此事件與過去非洲豬瘟事件相提並論，指稱當時雖到場稽查，卻未將廚餘帶回檢驗，最終導致疫情擴散，甚至遭監察院糾正。周永鴻批評，台中市政府一再出現行政怠惰，從非洲豬瘟到此次問題油事件，都凸顯市府監督失靈，要求市長盧秀燕針對相關行政疏失究責，追究失職官員責任。曾梓展表示，依據中央現行規定，油品源頭的抽驗責任屬於製造業者，依法每半年須自行辦理一次檢驗，因此源頭管理的第一責任在製造端；至於台中市食品藥物安全處執行的抽驗，則以超市、賣場及零售通路等後市場為主。他指出，自2022年至今，食安處針對後市場油品進行苯駢芘抽驗，分別完成20件、37件、31件及50件，均符合中央規範。今年原訂8月辦理例行抽驗，但因7月爆發致癌油事件，已提前啟動相關抽驗作業。至於中聯油脂的稽查情形，曾梓展表示，衛生局每年均會進入工廠辦理例行查核，內容包括原物料進出貨憑證、成品管理，以及工廠是否符合食品良好衛生規範（GHP）等，其中2024年也曾針對油品進行抽驗一次，相關作業皆依規定辦理。