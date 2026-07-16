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花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量超過95%，對此農業部今（16）日示警，現在水位距離溢流口僅1公尺，預測明早上8時就會達到溢流狀況，下游保全對象居民總共有213人全數掌握，其中60人要到收容所，另153人依親，目前在黃色警戒透過規勸，一旦進入紅色警戒就將強制疏散。農業部次長胡忠一今日於行政院會記者會特別說明，根據今日上午8時數據，花蓮萬里溪堰塞湖水位目前距離滿溢剩下1公尺，根據兩台水位計回傳資料，滿水位是510萬噸，目前水量是492萬7700噸，是目前水量滿水位96.6%。胡忠一指出，現在只剩下約17萬公噸啊就會滿了，因此可以預估，往後因為24小時之內，累積雨量大概是3.1毫米，所以預測可能明天早上8時就會達到開始溢流的狀況。胡忠一提到，達到溢流之前有監測，目前是黃色警戒，黃色警戒是預行性的，先請當地保全對象居民到收容所或依親等，可是只要到紅色警戒，我們就強制（疏散），因為非常危險。胡忠一說，從堰塞湖沖刷的地區，到保全的地方僅28公里，這個速度相當快。當然目前還不知道狀況會發生，如果是很穩定的慢慢地溢流的話，也許不會潰堤，今日下午將會再開會，以數據預估，明天凌晨2時可能會達到監測要緊急撤離的狀況，可是問題是凌晨要去撤離這些居民，會造成非常大的恐慌，而且不容易撤離，因此提前到今天下午3時，有可能就會直接由指揮官來發布紅色警戒。胡忠一也強調，即使明天沒有潰決，還是要不斷地來監控，那如果發生這個溢堤沖刷的話，相關準備可以把災害降到最低，也希望這一段期間，國人同胞注意不要經過那一段管制的道路與橋樑，希望大家也能夠配合。對此卓榮泰也在院會做出三點裁示，首先相關部會務必跟縣市政府還有鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備來掌握堰塞湖的實際狀況，把握時間提前做好因應。第二，在堰塞湖溢流之前，疏散撤離的時間點要抓準，提前作業，人數要精準掌握，不得遺漏。而關於安置，不論是收容或是依親，人數、地點都要確實的掌握，並且滿足民眾生活照顧的需求；第三，並確保交通運輸的順暢，包括物資運補及通訊系統通暢。