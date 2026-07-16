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▲羅志祥澄清自己從來沒參演過《美人魚2》。（圖／翻攝自臉書@羅志祥）

周星馳的《功夫女足》在中國票房屢創新高，而過去他曾執導的《美人魚2》卻延遲了8年無法上映，微博瘋傳是因為當時主演的羅志祥和吳亦凡因桃色緋聞，害得許多橋段只能重拍，還賠了8億元。對此，羅志祥在臉書澄清，「偶（我）本人並沒有演過美人魚2哦！」據傳當年周星馳拍攝《美人魚2》時，羅志祥和吳亦凡的戲份最多，但兩人接連捲入負面新聞，吳亦凡更是因觸法被澈底封殺，周星馳才找來喜劇演員艾倫大規模補拍，所有劇本和鏡頭都大改，製作成本從3億元人民幣飆升至6億元，各方虧損加起來更是逼近8億元，至今仍遲遲無法上映。未料羅志祥本人看了之後，無奈回應，「報告，報告，偶本人並沒有演過美人魚2喔，謝謝媒體朋友的關心。」許多粉絲替他抱屈，還有人列出他當年的行程表，每天忙著主持、參演綜藝節目和商演，完全沒有拍戲的檔期，且演員名單也從來沒有他，無端背鍋引來話題。據悉，《美人魚2》在今年3月取得公映許可證，但初代主演鄧超和張雨綺確定不會回歸，唯一班底是林允，最快也要2028年才會上映。