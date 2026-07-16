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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的驚人影響力，早已不限於球場上的表現。道奇執行長卡斯登（Stan Kasten）近日在Podcast節目《Sports Business Radio》受訪時，首度公開大谷加盟後帶來的驚人商業效益，坦言自己當初「嚴重低估了」大谷的市場價值，不僅球團商店業績暴增近10倍，更透露前往洛杉磯的日本觀光客，有高達3成是為了大谷而來。卡斯登在節目中指出，在職業運動的世界裡，棒球通常被認為不屬於「靠單一球星就能改變局面」的運動。一般球團在網羅自由市場大咖時，行銷部門預估的經濟效益往往會被「過度誇大」，最後實際收益不如預期。然而，卡斯登神情讚嘆地表示：「翔平就是那極少數的例外。他所帶來的衝擊，是我們當初完全無法預料的。」卡斯登隨即給出了驚人的具體數據。他指出，在原本屬於大聯盟淡季的1月份，道奇隊官方實體商店過往的單日營業額平均僅有3000美元（約合新台幣9萬6千元）。在大谷翔平加盟後的第一個冬天，這個數字直接飆升至每日30000美元（約合新台幣96.4萬元），整整翻了10倍。更誇張的是，目前造訪洛杉磯的日本遊客中，估計有高達30%的人，唯一的目的就是為了親眼目睹大谷翔平。卡斯登也分享了他先前親自造訪日本時的震撼體驗。他提到，當時在日本街頭，不論走到哪裡都是大谷翔平的廣告看板，打開電視也全是他的代言廣告，這讓他真正見識到這位巨星在母國宛如「神明」一般的影響力。「如果要討論棒球史上最偉大的球員，你的名單裡首先必須放上翔平的名字，」卡斯登毫不吝嗇地給予最頂級的讚譽。他強調，大谷不僅在場上擁有統治級的實力，場下更是一位極具親和力且備受愛戴的優秀隊友，「大家叫他『獨角獸』，我認為這個稱呼對他的描繪簡直完美。」大谷翔平在2023年底與道奇簽下10年7億美元（約合新台幣225億元）的創紀錄天價合約，當時不少金融專家與媒體還質疑道奇隊要如何回本。沒想到大谷加入第一年，就用驚人的周邊銷量、冠名廣告贊助以及帶領球隊奪下世界大賽冠軍的超神表現，讓這筆天價簽約在如今看來，反而成為了道奇隊史、甚至是運動史上最超值的投資。