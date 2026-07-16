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18隻恐龍全會動 更有20米超巨大三角龍

▲高雄義大遊樂世界宣告，有18隻全動態恐龍進駐。（圖／義大世界提供）

還有恐龍餐點與周邊產品

▲高雄義大遊樂世界不但有好玩的遊樂設施，更有18隻全動態恐龍進駐。（圖／義大世界提供）

「2026大港閱冰」周末登場 集50家業者

▲高雄哈瑪星站本周末「2026大港閱冰」登場，現場集結50家業者。（圖／高雄市觀光局提供）

義大遊樂世界宣告，今年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」正式登場，18隻全動態超巨大恐龍群闖進希臘風格場景，暑假期間限定水戰、恐龍互動秀、動感飛行穿越恐龍棲息地、親子玩樂課程、主題餐飲與商品，打造今夏最夯、全台最震撼的親子遊樂亮點。今年4月，高雄市政府教育局舉辦2026兒童節系列活動「恐龍酷樂園」，邀請日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 來台演出，成功帶起恐龍熱潮。今起，也將有18隻恐龍進駐義大遊樂世界。義大開發總經理王香完表示，「恐龍穿越特洛伊」為今年度暑假期間限定，包含「義起希臘水戰」、「恐龍吃吃秀」、「小小考古學家」與「義大希臘節」等活動。18隻全動態恐龍分布園區各處，包含三角龍家族、蜀龍、偷蛋龍、翼手龍、腫頭龍、霸王龍、迅猛龍、劍龍、冠扇龍、厚鼻龍與異特龍等人氣恐龍。其中，20米超巨大三角龍家族是入園最吸睛亮點；全台首次亮相的火山舞台噴水恐龍，讓暑假水戰更具清涼感與話題性。義大遊樂世界補充提到，暑假期間還有四大玩樂課程接力登場，包含「義大希臘節」小小希臘勇士夏令營、帝國戰士嘉年華，而購物廣場7月18日至19日安排「恐龍吃吃秀」，共計有18場；7月25日至7月26日、8月1日推出「小小考古學家」體驗，共計16場，將與旅遊體驗平台KLOOK異業合作，由KLOOK獨家販售活動票券。恐龍主題也延伸至餐飲與商品，「恐龍探險家補給站」規劃多款點心套餐與雙人套餐，部分餐點搭配恐龍餅乾或恐龍玩具，指定套餐可加購恐龍造型飲料瓶；「恐龍水戰裝備庫」集結水槍、水戰補給包與糖果組合包等品項，並同步推出即日起至9月30日購買樂園「全民嗨玩價」全票，可獲得「神獸集章卡，完成指定任務可兌換限定贈品。另外，高雄市政府觀光局主辦的夏日冰品盛典「2026大港閱冰」將於本周末7月18、19日下午3時至晚間8時，在捷運哈瑪星站旁「新濱．駅前」熱鬧登場。今年活動邁入第五屆，集結超過50家特色冰品與美食品牌，從台式傳統剉冰、義式及日式冰淇淋到南洋特色冰品一次品嚐，更邀請日本大胃王冠軍Angela佐藤、日籍YouTuber Iku老師於活動首日現身同樂，並與「驚喜製造」推出的沉浸式劇場《微醺大飯店》跨界合作。今年攤位集結兼具在地特色與國際風味的品牌，在地店家包括：融合在地食材與永續理念的旗山老字號「枝仔冰城」、推廣香蕉創意料理的「台青蕉香蕉創意工坊」、展現杉林風土特色的「杉恆壹樹」，還有主打天然健康、產地直送的「蘭園小天使小農果物冰淇淋」，也有市區人氣名店「冰塔」及「禾苑蔗片冰」等店。異國特色冰品及美食則包含「大馬日常」、「MAMA泰奶」、「撒花日本刨冰」及「凍心炸冰淇淋」等人氣店家。